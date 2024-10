Soldaten im Stadtviertel San Marcos in der Hauptstadt von El Savador. (28. Oktober 2024) Bild: Keystone/AP Photo/Salvador Melendez

Mehr als 2000 Soldaten und 500 Polizisten haben das Stadtviertel San Marcos in San Salvador eingekesselt, um gegen Bandengewalt vorzugehen.

Ziel der Aktion in der Hauptstadt von El Savador war die Zerschlagung von Mitgliedern einer Verbrecherbande, die sich in dem Gebiet niederlassen wollte. «Es gibt eine Gruppe von Bandenmitgliedern, die sich hier versteckt», schrieb der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, am Montag in einem Beitrag auf X. Nach Angaben von Verteidigungsminister René Francis Merino Monroy habe man einen Militärzaun mit mehreren Checkpoints errichtet, um Bandenmitglieder an der Flucht zu hindern.

Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos.



Hoy, en horas de la madrugada, hemos establecido un cerco de seguridad en toda la colonia, con 2,000 soldados y 500 policías,… pic.twitter.com/nlMMHoTJUz — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 28, 2024

Der Zaun ist der dritte seiner Art in San Salvador und Teil eines umfassenden Vorgehens gegen Bandengewalt, das Bukele nach Gewaltausbrüchen im März 2022 initiiert hat. Die Regierung rief den «Ausnahmezustand» aus und hob verfassungsmässige Rechte auf, um mehr als ein Prozent der Bevölkerung ohne Beweise festnehmen zu können.

Menschenrechtsgruppen kritisieren das harte Durchgreifen der Regierung und beklagen die Zustände in den Gefängnissen. Viele Verhaftete seien unschuldig oder hätten den Menschenrechtsorganisationen zufolge nur lose Verbindungen zu Banden. Trotz der Kritik hat der Kampf gegen die Banden Barrio 18 und MS-13 in El Salvador zu einem Rückgang der Morde geführt und Bukele Rückhalt in der Bevölkerung verschafft.

