Frauen in britischer U-Boot-Truppe belästigt und missbraucht

Das U-Boot HMS Artful der Royal Navy. THOMAS McDONALD/ BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/KEYSTONE (Archivbild)

In der U-Boot-Truppe der ehrwürdigen Royal Navy wurden Frauen belästigt und missbraucht. Dies geht aus einem internen Prüfbericht hervor. Der Marinechef entschuldigte sich persönlich.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen in den U-Boot-Einheiten der britischen Marine haben Frauen mehrfach sexuellen Missbrauch und Mobbing durch Kameraden erlitten.

In einigen Fällen hätten ranghohe Offiziere die Übergriffe verübt, heisst es in einem internen Prüfbericht.

Marinechef Admiral Ben Key, der die Untersuchung 2022 angeordnet hatte, entschuldigte sich nun persönlich bei Brook und anderen Betroffenen. Mehr anzeigen

Frauen in den U-Boot-Einheiten der britischen Marine haben mehrfach sexuellen Missbrauch und Mobbing durch Kameraden erlitten. In einigen Fällen hätten ranghohe Offiziere die Übergriffe verübt, hiess es in einem internen Prüfbericht, der am Freitag publik gemacht wurde. In Gang kam die Untersuchung durch eine Beschwerde der früheren Leutnantin Sophie Brook. Sie hatte von einem «konstanten Muster sexueller Schikane» berichtet, der sie im Dienst ausgesetzt gewesen sei.

Nach ihrem Ausscheidung aus der Royal Navy – der Marine – Anfang 2022 wurde sie jedoch zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt, weil sie in einer Email sensible Informationen über ihre Erfahrungen geteilt hatte. Dabei hätten mehrere Personen sie kontaktiert und über ähnliche Übergriffe geklagt, nachdem sie mit den Vorwürfen erstmals an die Öffentlichkeit gegangen sei, erklärte Brook.

Marinechef entschuldigt sich

Marinechef Admiral Ben Key, der die Untersuchung 2022 angeordnet hatte, entschuldigte sich nun persönlich bei Brook und anderen Betroffenen. Die Ermittlungen hätten Frauenfeindlichkeit, Schikane und inakzeptables Verhalten bestätigt, erklärte er. Dies sei nicht hinnehmbar. Laut dem Bericht wurden disziplinarische Schritte gegen etliche Personen eingeleitet, die bis hin zur Entlassung aus der Royal Navy reichten.

Frauen stellen rund zehn Prozent der Vollzeitkräfte in der britischen Marine. Seit dem Jahr 2011 sind sie zum Dienst an Bord von U-Booten zugelassen, die erste Frau schloss sich drei Jahre später der Truppe an.

dpa