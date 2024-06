Kantonsjubiläum: Bernjurassische Ortsschilder wieder aufgetaucht 23.06.2024

Die vor vier Monaten verschwundenen Ortsschilder von bernjurassischen Dörfern sind am Sonntag am Fest des jurassischen Volkes in Delsberg JU wieder aufgetaucht. Mitglieder der separatistischen Bélier legten sie vor dem Parlamentsgebäude ab.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die vor vier Monaten verschwundenen Ortsschilder von bernjurassischen Dörfern sind wieder aufgetaucht.

Zum Fest des jurassischen Volkes in Delsberg JU legten Mitglieder der separatistischen Bélier die Schild vor dem Parlamentsgebäude ab.

Vor dem Parlament skandierten die Beliers «Libérons Belprahon» und meinten die Berner Gemeinde, die zum Jura übertreten will. Mehr anzeigen

Die Gruppe habe die Schilder erhalten, erklärte der Bélier-Aktivist Jonathan Gosteli gegenüber Keystone-SDA. Die Tafeln waren zuvor auf einem von einem Traktor gezogenen Anhänger während des Umzugs des Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) gezeigt worden.

«Wir werden euch nicht am Strassenrand stehen lassen», war auf dem Wagen zu lesen – eine Anspielung auf die französischsprachigen Ortschaften, die beim Kanton Bern geblieben sind.

Vor dem Parlament skandierten die Beliers «Libérons Belprahon» und meinten die Berner Gemeinde, die zum Jura übertreten will. Zudem riefen sie «Vive le Jura libre de Boncourt à La Neuveville». Ihre Aktion blieb friedlich. Der Diebstahl der Ortstafeln hatte den Kanton Bern rund 10'000 Franken gekostet.

sda