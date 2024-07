Biden lehnt unabhängige Gesundheitsprüfung ab

US-Präsident Joe Biden. Bild: Manuel Balce Ceneta/AP

Die katastrophale Leistung von US-Präsident Joe Biden beim TV-Duell sorgt immer noch für heftige Diskussionen. Eine unabhängige medizinische Untersuchung lehnt Biden ab.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Joe Biden will sich keiner unabhängigen medizinischen Untersuchung unterziehen.

Nach dem Auftritt Bidens beim TV-Duell mit Trump wird über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten diskutiert.

Er habe jeden Tag einen kognitiven Test, sagte Biden mit Blick auf seine täglichen Aufgaben als Präsident. Mehr anzeigen

US-Präsident Joe Biden will sich keiner unabhängigen medizinischen Untersuchung unterziehen, um Wählern seine Tauglichkeit für vier weitere Jahre als Präsident nachzuweisen. Das sagte er in einem 22-minütigen Interview des «Senders ABC» am Freitag, das von Moderator George Stephanopoulos geführt wurde.

Er habe jeden Tag einen kognitiven Test, sagte Biden mit Blick auf seine täglichen Aufgaben als Präsident. «Jeden Tag hatte ich Tests. Alles, was ich mache.» Er sei nicht gebrechlicher geworden, sondern «immer noch in guter Verfassung». Er werde von seinen Ärzten laufend untersucht und diese zögerten nicht, es ihm mitzuteilen, sollte es ein Problem geben.

Mit Blick auf die katastrophale Leistung bei seinem TV-Duell mit seinem wahrscheinlichen Herausforderer bei der Wahl im November, dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump, sagte Biden, er habe bei der Vorbereitung nicht auf seine Instinkte gehört.

AP/tcar