Was das Unglück auslöste, ist noch unklar. Sakchai Lalit/AP/dpa

Am Dienstagnachmittag kam es in Bangkok, Thailand, zu einem schweren Brand eines Schulbusses. Dabei sollen mehrere Kinder und Lehrpersonen ums Leben gekommen sein.

loe Lea Oetiker

In Bangkok, Thailand, kam es am Dienstagnachmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand eines Schulbusses. Die genaue Zahl der Todesopfer ist noch nicht bekannt, aufgrund der Zahl der Überlebenden sei von 25 Toten auszugehen, so der Innenminister Anutin Charnvirakul.

Im Bus sollen sich 38 Schüler und sechs Lehrpersonen aus der Provinz Uthai Thani gewesen sein. Sie waren auf einem Schulausflug nach Ayutthaya unterwegs, als das Unglück passierte.

Die Toten befanden sich noch Stunden nach dem Brand im Bus, den die Einsatzkräfte aufgrund der grossen Hitze zuerst nicht betreten konnten.

Nur 19 Menschen - 16 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrpersonen - seien lebend aus dem Doppeldecker-Bus geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, hiess es. Viele würden noch vermisst.

Bei den Schülern soll es sich Berichten zufolge um sehr junge Kinder gehandelt haben. Der Fahrer soll bislang unauffindbar und auf der Flucht sein.

Augenzeugen berichteten, dass ein Vorderreifen explodiert sei, worauf der Bus an Strassensperren entlanggeschrammt sei und schliesslich Feuer gefangen habe. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie er lichterloh brannte. Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra drückte den Angehörigen der Opfer ihr tiefe Anteilnahme aus.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Behörden arbeitet nun daran, die genauen Ursachen des Unfalls zu ermitteln.