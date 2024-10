Influencer stürzt von 192-Meter-Brücke in den Tod

Brücke von Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina, Toledo. IMAGO/Depositphotos

Beim Versuch, auf die Brücke Castilla-La Mancha in Spanien zu klettern, ist ein junger Brite tödlich abgestürzt. Der 26-Jährige wollte wohl spektakuläre Bilder für soziale Netzwerke produzieren.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 26-jähriger Brite ist auf eine Brücke in Spanien geklettert und dann tödlich verunglückt.

Der Mann wollte wohl spektakuläre Bilder für soziale Netzwerke schiessen.

Die Stadtverwaltung hat immer wieder davor gewarnt, dass die Brücke «unter keinen Umständen» bestiegen werden darf. Mehr anzeigen

Um spektakuläre Bilder in den sozialen Medien zu posten, ist ein 26-jähriger Brite auf eine Brücke in Spanien geklettert und dann tödlich verunglückt. Der Mann, dessen Name die Polizei noch nicht genannt hat, stürzte beim Erklimmen der Castilla-La-Mancha-Brücke im Zentrum der Stadt Talavera de la Reina in die Tiefe.

Wie die Sicherheitsbeauftragte der Stadt, Macarena Muñoz, erklärte, sei der Mann in Begleitung eines 24-jährigen Briten gewesen und die beiden seien zu dem Bauwerk gereist, um «Inhalte» für soziale Medien zu erstellen, berichtete «Sky News».

Laut spanischen Medien hatte es am Wochenende stark geregnet und das hat wohl dazu geführt, dass die Oberfläche der Brücke ziemlich rutschig gewesen ist. Dies hatte die Gefahr eines Absturzes stark erhöht.

Brücke von Castilla-La Mancha in Talavera. Bild: IMAGO

Die Castilla-La Mancha, die höchste Schrägseilbrücke Spaniens seit ihrer Eröffnung im Jahr 2011, führt über den Fluss Tejo. Sie ist 192 Meter hoch und wird von 152 Drahtseilen gehalten. Die Stadtverwaltung hat immer wieder davor gewarnt, dass die Brücke «unter keinen Umständen» bestiegen werden darf, sagte Macarena Muñoz.