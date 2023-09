Falsche Angaben über Vermögen: US-Richter wirft Trump Betrug vor

Ist Donald Trump ein Betrüger? Ja, sagt zumindest ein New Yorker Richter. Dieser wirft Trump vor, jahrelang den Firmenwert seiner Trump Organization manipuliert und damit Betrug begangen zu haben. Der Ex-Präsident, seine Söhne sowie leitende Mitarbeiter hätten den Wert des Unternehmens in Geschäftsberichten systematisch zu hoch angesetzt, um zu günstigeren Konditionen an Kredite und Versicherungsverträge zu kommen, heisst es in einer vorläufigen Entscheidung.

28.09.2023