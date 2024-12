Syrische Rebellen erklären Ende von Assads Regime Die 24-jährige Herrschaft von Baschar al-Assad ist zu Ende. Diese am Sonntagmorgen veröffentlichten Handyaufnahmen sollen zeigen, ein Mann in der Hauptstadt Damaskus ein Plakat mit dem Konterfei des syrischen Präsidenten abreisst. Die syrischen Rebellen erklärten in einer Fernsehansprache, dass sie Damaskus befreit und das Assad-Regime gestürzt hätten. Alle politischen Gefangenen würden freigelassen. 08.12.2024

Jahrelang stagnierte der syrische Bürgerkrieg – und dann ging es sehr schnell. Rebellengruppierungen erobern Aleppo, Hama, Homs und zuletzt Damaskus und stürzen das Regime von Baschar al-Assad. Eine Chronik.

afp/tgab Gabriela Beck

Innerhalb weniger Tage eroberten islamistische Kämpfer und mit ihnen verbündete Milizen mehrere Grossstädte und grosse Teile des Landes – und dann auch die Hauptstadt Damaskus, Machthaber Baschar al-Assad flüchtete ins Ausland. Eine Chronik der dramatischen Entwicklungen:

27. November

Die islamistische Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und ihre Verbündeten starten überraschend eine Grossoffensive. In der nördlichen Provinz Aleppo greifen sie die Assad-Truppen an. Innerhalb von 24 Stunden werden bei den Kämpfen mehr als 130 Menschen getötet, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilt.

29. November

Die Aufständischen rücken in die Stadt Aleppo ein. Daraufhin fliegt das mit Assad verbündete Russland Luftangriffe in Syriens zweitgrösster Stadt – laut der Beobachtungsstelle sind es die ersten russischen Luftangriffe in Aleppo seit 2016. Dennoch gelingt es der HTS, innerhalb eines Tages die Stadt grösstenteils unter ihre Kontrolle zu bringen.

2. Dezember

Russland und der Iran sagen Assad weitere militärische Hilfe zu. In einem Telefonat bekunden der russische Präsident Wladimir Putin und sein iranischer Kollege Massud Peseschkian ihre «bedingungslose Unterstützung» für die syrische Regierung. Assad prangert seinerseits in einer Erklärung die Offensive der Islamisten als Versuch an, «die Landkarte im Einklang mit den Zielen der Vereinigten Staaten und des Westens neu zu gestalten».

5. Dezember

Die HTS und ihre Verbündeten erobern nach heftigen Kämpfen mit den Regierungstruppen Syriens viertgrösste Stadt Hama.

6. Dezember

Die Aufständischen rücken nahe an Syriens drittgrösste Stadt Homs heran. HTS-Anführer Abu Mohammed al-Dscholani nennt den Sturz Assads als Ziel der Offensive. Laut der Beobachtungsstelle sind seit deren Beginn mehr als 820 Menschen getötet worden, 280'000 Menschen wurden nach UN-Angaben in die Flucht getrieben.

7. Dezember

Die Aufständischen nehmen Homs ein. «Damaskus wartet auf Euch», erklärt HTS-Chef al-Dscholani in einer Botschaft an seine Kämpfer.

8. Dezember

Assad flüchtet aus dem Land – wohin, ist zunächst nicht bekannt. Der gestürzte Präsident sei vom internationalen Flughafen von Damaskus abgeflogen, teilt die Beobachtungsstelle mit. Die syrische Armee und andere Sicherheitskräfte ziehen sich von dem Airport zurück. Die Aufständischen rücken in die Hauptstadt ein. Sie verkünden die Einnahme von Damaskus und den «Beginn einer neuen Ära für Syrien». Einwohner feiern in den Strassen.