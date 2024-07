Darum geht diese TV-Werbung mit Kamala Harris gerade viral

Dieses Video von Kamala Harris geht erneut viral Ein satirisches Video aus dem Wahlkampf von 2020 zeigt auf, warum Kamala Harris Donald Trump überlegen sein soll. Aus aktuellem Anlass geht das Video nun erneut viral. 22.07.2024

Eine alte TV-Werbung aus dem Jahr 2020 geht gerade viral. Damals schaltete Kamala Harris Werbung gegen Donald Trump – und diese ist nun aktueller denn je.

Eine alte TV-Werbung aus dem Jahr 2020 geht gerade viral.

Kamala Harris schaltete damals eine Werbung gegen Donald Trump.

Ihre Unterstützer graben diese nun wieder aus. Mehr anzeigen

Nur wenige Monate bleiben dem neuen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten Zeit, um eine historische Kampagne gegen Donald Trump zu starten. Joe Bidens Rückzug am Sonntag löst eine Kettenreaktion aus – nun wird ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin gesucht.

Am ehesten dürfte Kamala Harris zum Zug kommen. Diese erhielt in den vergangenen Stunden bereits viel Zuspruch.

Unterstützer von Harris haben bereits eine alte TV-Werbung aus dem Jahr 2020 ausgegraben. Darin wird Trump mit der ehemaligen Generalstaatsanwältin Harris verglichen.

«Er reisst uns auseinander – sie bringt uns zusammen»

«Sie verfolgte Sexualstraftäter», heisst es im Voiceover der Werbung. «Er ist einer.» Eine Anspielung auf die Verurteilung wegen eines Übergriffs.

Und weiter: «Er ist der Weltmeister im Wutanfall. Sie verliert nie die Fassung.»

Ausserdem wird in der Werbung auf den Reichtum Trumps angespielt. «Er gehört den grossen Banken – sie ist die Generalstaatsanwältin, die die grössten Banken in Amerika geschlagen und sie gezwungen hat, Hausbesitzern 18 Milliarden Dollar zu zahlen.»

Abschliessend heisst es: «Er reisst uns auseinander – sie wird uns zusammenbringen. Das ist Trump, und in jeder Hinsicht ist das der Anti-Trump. Wenn das also das ist, was Sie für Ihren nächsten Präsidenten suchen, gibt es wirklich nur eine: Kamala.»

Ob Harris tatsächlich die neue Kandidatin wird, ist offiziell noch nicht geklärt. Allerdings befand sie bereits, dass sie «die Nominierung nun gewinnen will und anschliessend alles daran setzt, Donald Trump zu schlagen».