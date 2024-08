Darum kann Tim Walz die Trump-Wähler zurückgewinnen

Medien: Harris wählt Tim Walz als Vizekandidaten aus Washinton, 06.08.2024: Die Demokratin Kamala Harris hat nach Medienberichten Tim Walz als ihren Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl im November auserkoren. Der US-Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP melden die Entscheidung für den Gouverneur von Minnesota unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Die offizielle Bekanntgabe steht noch aus. Harris hatte sich am Freitag die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei gesichert. Bei einer Online-Abstimmung der Demokraten zur Nominierung für die Präsidentenwahl erhielt Harris bereits lange vor dem Ende des Votums die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen. 06.08.2024

Kamala Harris hat sich für Tim Walz als Vizekandidaten für die US-Präsidentschaftswahl entschieden. Der bodenständige 60-jährige Gouverneur aus Minnesota soll vor allem im Mittleren Westen punkten.

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zieht mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als ihrem Vize in den Wahlkampf.

Mit Walz hat sie sich für einen zurückhaltenden Partner entschieden, der klare Kante gegen Donald Trump und dessen Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance gezeigt hat.

Der 60-jährige Walz könnte ein entscheidender Faktor in den Swing States werden: Er findet mit seiner einfachen Sprache auch zu Wählern ohne akademische Bildung Zugang.

Kamala Harris zieht mit Tim Walz in den US-Wahlkampf: Der Gouverneur des US-Bundestaates Minnesota wird Running Mate der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Die Entscheidung für Walz als Vizekandidaten wurde von Kamala Harris nach früheren Medienberichten mittlerweile offiziell bestätigt.

Der 60-jährige Tim Walz sass bereits viele Jahre als Abgeordneter im Repräsentantenhaus, bevor er 2019 Gouverneur von Minnesota im Mittleren Westen der USA wurde. Dass sich Kamala Harris für Tim Walz entschieden hat, ist eine kleine Überraschung. Zuletzt galt Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, als Favorit.

In den kommenden Tagen steht für Tim Walz gleich eine Blitz-Wahlkampftour mit Kamala Harris durch die sieben am meisten umkämpften Bundesstaaten an. In diesen sogenannten Swing States steht nicht schon vorab fest, ob aus Tradition der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird. Deshalb sind diese Bundesstaaten wahlentscheidend. Der erste gemeinsame Auftritt des Duos steht am Dienstagabend (Ortszeit) in Philadelphia an – ausgerechnet in Josh Shapiros Heimatstaat.

Einfache Sprache, bodenständige Art

In die Entscheidung für Walz war laut «New York Times» auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama eingebunden. Harris habe ihn mehrfach um Rat gefragt. Walz, der die meiste Zeit seiner politischen Karriere im Hintergrund arbeitete, wurde erst in den vergangenen Wochen landesweit bekannt.

Unter anderem erregte Walz Aufsehen, indem er Trump und dessen Vizekandidaten JD Vance als «weird» («merkwürdig», «schräg») bezeichnete. Walz gilt als Erfinder dieses Etiketts, das auch Kamala Harris seither häufig für die Rivalen anwendet.

Ausschlaggebend für Harris' Entscheidung, im US-Wahlkampf gemeinsam mit Tim Walz anzutreten, dürften aber andere Gründe sein. Der 60-Jährige gilt als Politiker, der mit seiner einfachen Sprache Zugang zu Wählern ohne akademische Bildung findet. Der zweifache Vater ist bekannt für eine bodenständige und eine direkte Art, politische Botschaften zu transportieren.

Walz soll die Trump-Wähler zurückholen

Auch wenn sein eigener Bundesstaat Minnesota nicht unbedingt als wahlentscheidend gilt, erhoffen sich die Demokraten mit Walz als Running Mate einen Zugang zu den entscheidenden Wählerschichten in Swing States wie Wisconsin und Michigan. Walz findet auch bei den weissen Wählern auf dem Land Anklang, die zuletzt überwiegend für Donald Trump stimmten. Die grosse Aufgabe der Demokraten wird nun darin bestehen, Walz den Wählern in den umkämpften Bundesstaaten vorzustellen und seine Bekanntheit ausserhalb Minnesotas zu erhöhen.

Als Militärveteran und Unterstützer von Gewerkschaften hat Tim Walz in seiner Amtszeit als Gouverneur von Minnesota eine ehrgeizige Agenda mit umgesetzt. Dazu gehören ein umfassender Schutz von Abtreibungsrechten und grosszügige Hilfen für Familien. Der frühere Lehrer und Football-Trainer vertritt liberale Positionen zu Abtreibung und Cannabis.

Junge Wähler bekunden ihre Unterstützung

Bei den jungen Wählern kommt das an: In einer ersten Reaktion lobte die Organisation «Voters of Tomorrow» Walz dafür, in Minnesota die Ressourcen bereitgestellt zu haben, die junge Menschen zum Erfolg brauchen. Dazu gehören «gebührenfreies College, allgemeine Schulspeisung und eine unerschütterliche Unterstützung für LGBTQ-Rechte und reproduktive Freiheit».

Auch die Republikaner haben sich bereits zum designierten Vizepräsidentschaftskandidaten geäussert und in einer Massen-E-Mail als «inkompetenten Liberalen» bezeichnet. «Harris-Walz: das linkeste Ticket in der amerikanischen Geschichte», schrieb Floridas Gouverneur Ron DeSantis auf X.

Walz habe Minneapolis brennen lassen und dabei zugesehen, so der Republikaner weiter. Er spielte damit auf die Massenunruhen nach dem Tod George Floyds im Jahr 2020 an. Beobachter erwarten, dass die Republikaner nun verstärkt versuchen werden, Walz die Schuld für Ausschreitungen und gewaltsame Proteste zuzuschieben.

Mit Agenturmaterial.