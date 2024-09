So heftig haben die Fluten ganze Landstriche verwüstet

Unwetter in Europa: Das sind die spektakulärsten Bilder der Wasserfluten Der tagelange Dauerregen hat zu Hochwassern in mehreren europäischen Ländern geführt. Noch immer ist die Situation vielerorts prekär. Eindrücke aus den betroffenen Gebieten im Video. 17.09.2024

ssu, dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem Wochenende ist die Hochwasserlage in gleich mehreren Ländern kritisch.

Die Wassermassen haben bis anhin zu mindestens 18 Toten und unzähligen Sachschäden geführt.

Immerhin: Am Dienstag soll es in einigen Gebieten weniger regnen. Mehr anzeigen

Auch am Dienstag herrscht in weiten Teilen des riesigen Katastrophengebietes von Rumänien, Polen über Tschechien bis Österreich Land unter. Strassen und Felder sind überschwemmt, Keller und Häuser vollgelaufen, Dämme und Deiche teils zerstört. Immerhin: Heute Dienstag wird in einigen der betroffenen Gebiete mit nachlassenden Niederschlägen gerechnet.

Bisher kamen mindestens 18 Menschen in den Fluten ums Leben. Etliche Personen werden noch vermisst.

In der polnischen Kleinstadt Klodzko rund 100 Kilometer südlich von Breslau sah ein Teil der Fussgängerzone aus wie nach einer Bombenexplosion. Die Regierung in Tschechien beschloss wegen der Hochwasser- und Überschwemmungskatastrophe den Einsatz der Armee.

Im Osten Österreichs herrscht noch immer grosse Sorge vor weiteren Dammbrüchen. In Wien gibt es noch Probleme im öffentlichen Verkehr. Und in Rumänien leidet vor allem der Osten des Landes unter den Wassermengen.

Im Video siehst du spektakuläre Bilder aus den betroffenen Gebieten.