Deutet Biden bei dieser Rede seinen Rückzug an?

Deutet Biden hier den Rückzug an? Joe Biden hat in einer Rede Kamala Harris als mögliche Präsidentschaftskandidatin ins Spiel gebracht. Dass Biden Harris den Vortritt lassen wird, gilt aber als äusserst unwahrscheinlich. 17.07.2024

«Sie ist nicht nur eine grossartige Vizepräsidentin», so Biden. «Sie könnte auch Präsidentin sein.»

Dass Biden Harris den Vortritt lassen wird, gilt aber als äusserst unwahrscheinlich. Mehr anzeigen

In den vergangenen Wochen hat Joe Biden immer wieder wiederholt, dass er der am besten qualifizierte Kandidat für das Präsidentenamt sei und es keine Alternative zu ihm gebe. Selbst nach seinem Debakel bei der Debatte gegen Trump stellte Biden klar: Ein Rückzieher komme aktuell nicht infrage.

Seine Versprecher und Aussetzer sorgen laut Experten dafür, dass die Republikaner im Aufwind sind. CNN analysierte, dass derzeit zahlreiche «Swing States» – entscheidend für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen – eher Richtung Trump tendieren.

Biden sagte in einem Interview, dass er sich nur zurückziehen würde, wenn er keine Chance auf einen Wahlsieg hätte. Während einer Rede vor der Bürgerrechtsbewegung NAACP in Las Vegas sagte er erneut: «I am all in», zu Deutsch «Ich bin voll dabei.»

Biden hielt sich bisher stark zurück

Aber: Biden deutete in den Augen vieler erstmals auch an, dass auch jemand anderes Präsident werden könnte. Er lobte seine Vizepräsidentin Kamala Harris (59) und sagte, sie könnte ebenfalls Präsidentin der Vereinigten Staaten sein. «Sie ist nicht nur eine grossartige Vizepräsidentin», so Biden. «Sie könnte auch Präsidentin sein.» Daraufhin tobte die Masse.

Danach liess Biden das Thema sein. Dass er Harris den Vortritt lassen wird, gilt als äusserst unwahrscheinlich. Der 81-jährige Biden hielt sich bislang mit Lob für Harris allerdings stark zurück. Dass er sie nun gleich in mehreren Stellen erwähnte, ist laut Beobachtern zumindest auffällig.