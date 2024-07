Diese hochrangigen US-Politiker wurden ebenfalls Opfer von Anschlägen

1881: James Garfield – getötet: Ebenfalls tödlich endet das Attentat auf den amerikanischen Präsidenten James Garfield. Am 2. Juli 1881, sechs Monate nach seinem Amtsantritt wird Garfield auf einem Bahnhof in Washington, D.C. erschossen. Sein Mörder, Charles Guiteau, ein 39-jähriger Anwalt und ehemaliger Anhänger von ihm, soll damit unzufrieden gewesen sein, keinen Job in Garfields Verwaltung bekommen zu haben. Andere Quellen beschreiben ihn als geistig verwirrt. Der amerikanische Arzt und Erfinder Alexander Graham Bell versuchte, die Kugel in Garfields Brust mit einem eigens entwickelten Gerät zu finden und zu entfernen. Vergebens: Der Präsident starb im September an einer Blutvergiftung, Guiteau wurde im Juni 1882 hingerichtet.

Bild: IMAGO/Gemini Collection