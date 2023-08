Diese Laserkanone holt Raketen mit 500 Kilowatt vom Himmel

Diese Illustration des Herstellers zeigt eine Laserkanone, die auf einem Schützenpanzer montiert ist. Lockheed Martin

Die US-Armee investiert Milliarden in lasergestützte Waffensysteme und setzt sie auch schon ein. Lockheed Martin arbeitet nun an der nächsten Generation: Mit 500 Kilowatt Leistung soll sie Raketen vom Himmel holen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Rüstungskonzern Lockheed Martin entwickelt derzeit eine neue Laserkanone für die US-Armee, die Schiffe, Fahrzeuge oder militärische Einrichtungen vor indirektem Beschuss beschützen soll.

Die neue Laserkanone soll laut Hersteller 500 Kilowatt Leistung haben und Raketen, Drohnen oder auch Artilleriegeschosse bekämpfen können.

Die US-Armee investiert seit Jahren Milliarden in die Entwicklung und Verbesserung von Laserwaffen. Mehr anzeigen

Es sind Waffen wie aus einem Science-Fiction-Film, jedoch längst Realität. Lasergeschütze sind bereits jetzt im Einsatz, und sie werden immer weiterentwickelt. In der Kriegführung der (nahen) Zukunft werden sie eine gewichtige Rolle einnehmen.

Ein führender Hersteller jener Laserwaffen ist den Schweizer*innen wohlbekannt, soll er doch jene F-35-Kampfjets liefern, die künftig den Schweizer Luftraum schützen sollen.

Der Rüstungskonzern Lockheed Martin hat bereits eine 300 Kilowatt-Laserkanone im Angebot — und will ihr nun ein sattes Update verpassen. Das aktuelle Modell wurde bereits an die US Army ausgeliefert.

Abwehr feindlicher Geschosse

Wie Lockheed Martin mitteilt, befindet sich die neue Kanone derzeit in der Entwicklung. Die Leistung des neuen Superlasers soll dabei um mehr als zwei Drittel auf 500 Kilowatt gesteigert werden.

Das Projekt ist Teil des Programms Indirect Fires Protection Capability – High Energy Laser (IFPC-HEL), zu Deutsch in etwa: «Fähigkeit zum Schutz vor indirektem Feuer — Hochenergielaser». Es bildet dessen zweite Stufe.

Indirektes Feuer meint dabei praktisch alles von Artillerie über Raketen bis hin zu Drohnen. Eine solche Waffe hätte die ukrainische Armee derzeit sicherlich gern in ihren Reihen.

Das Upgrade soll laut Lockheed Martin nicht nur die Feuerleistung des Geschützes verbessern, sondern auch dessen Grösse, Gewicht sowie die Effizienz.

Zerstörung durch Energie

Hochenergielaser gehören zu den sogenannten Energiewaffen. Das Akronym Laser steht für «Light amplification by stimulated emission of radiation», also ‹Licht-Verstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung›.

Es handelt sich bei einem Laserstrahl also um elektromagnetische Wellen. Diese können sehr vielseitig eingesetzt werden, vom CD-Player bis eben zu Lasergeschützen. Ein mehr oder weniger starker Laserstrahl erfasst dabei das Objekt, das nach kurzer Zeit anfängt zu brennen. Je stärker die Leistung, desto stärker die Zerstörungskraft.

Beim Militär werden Laser schon seit Jahrzehnten eingesetzt, vor allem zur Zielerfassung. Künftig werden sie möglicherweise auch als Waffen eine entscheidende Rolle spielen, aufgrund ihrer gewaltigen Zerstörungskraft und vergleichsweise geringen Kosten — sieht man von den Milliardensummen ab, die ihre Erforschung kostet.

US-Armee hat Laserkanonen im Dienst

Seit dem vergangenen Jahr befindet sich eine Laserkanone bereits im Dienst bei der US-Marine. Das Geschütz hat dabei eine Leistung von ‹nur› 60 Kilowatt und soll das Kriegsschiff «USS Ponce» vor Raketen, Drohnen oder ‹herkömmlichen› Artilleriebeschuss beschützen.

Die US-Armee setzt für ihre Streitmacht der Zukunft unter anderem auf Laserkanonen und investiert seit Jahres massiv in deren Verbesserung. Bereits 2014 konnte mit einer 10 Kilowatt starken Laserkanone auf eine Entfernung von 1,6 Kilometern ein Schlauchboot versenkt werden.

Video aus dem Ressort: