Land unter in Griechenland: So viel Regen wie noch nie

Athen, 06.09.2023: Dramatische Bilder aus Griechenland nach dem schweren Unwetter und den sintflutartigen Regenfällen: vor allem in der geriechischen Hafenstadt Volos in Magnesia herrscht landunter. Autos werden von den Wassermassen ins Meer gespült, Keller und Ladengeschäfte laufen voll. Vielerorts fällt hier immer wieder der Strom aus. Das Handynetz und das Internet funktionieren nur eingeschränkt. Die gewaltigen Wassermassen haben bereits ein Menschenleben gefordert. Die Menschen sind aufgefordert worden, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen. Zwar herrschte zunächst vielerorts Erleichterung, als der Regen einsetzte – nach Monaten mit hoher Waldbrandgefahr. Aber solche sintflutartigen Regenfälle gibt es sonst nicht einmal in den regenreicheren Wintermonaten. Viele Meteorologen betonen, so etwas «noch nie gesehen» zu haben. In der Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos hat der Wetterdienst Meteo eine Niederschlagsmenge von 754 Millimetern pro Quadratmeter gemessen. Zum Vergleich: Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Millimeter pro Quadratmeter.

06.09.2023