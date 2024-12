Ein Mann zielt mit einem Jagdgewehr. (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Im US-Bundesstaat fällt ein erschossener Bär auf einen Jäger und verletzte ihn dabei tödlich. Aktuell wurde keine Anklage gegen den Jäger erhoben, derursprünglich auf das Tier geschossen hatte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Gruppe Männer hatte am 9. Dezember einen Bären auf einen Baum gehetzt. Ein Jäger schoss auf das Tier, welches vom Baum fiel.

Dabei wurde ein Jäger der Gruppe tödlich verletzt.

Im US-Bundesstaat Virginia wurde am 9. Dezember ein Mann bei einem Jagdunfall tödlich verletzt, wie «USA Today» berichtet. Eine Gruppe Männer hätte dabei einen Bären auf einen Baum gehetzt. Ein Jäger schoss auf das Tier, welches vom Baum fiel und einen anderen Jäger (58) dabei tödlich verletzte.

«Ein Mitglied der Jagdgruppe leistet Erste Hilfe, bis die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort eintraf», berichtet Shelby Crouch, Sprecher für Wildtierressourcen. Der Mann sei in ein Spital gebracht worden und am Freitag schliesslich gestorben.

Keine Anklage

Der Jäger, der das Unglück auslöste, muss erstmals mit keinen rechtlichen Konsequenzen rechnen. Es werde aktuell keine Anklage im Zusammenhang mit dem Vorfall erhoben, sagte Crouch.

«Papa tat, was er am liebsten, mit mir und einigen seiner guten Freunde auf Bärenjagd gehen, als er verletzt wurde», schreib einer der Söhne des verstorbenen Jägers in einem Beitrag auf Facebook.