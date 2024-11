Um wieder auf die Strasse zu kommen, müssten die Fahrzeuge in der Einfahrt wenden.(Symbolbild) Imago

Im deutschen Kiel will die Grünen-Politikerin Alke Voss das Rückwärtsparkieren verbieten. Grund dafür: zu viele Unfälle.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kiel (D) wollen die Grünen das Vorwärtsparkieren verbieten.

Grund dafür: zu viele Unfälle.

Um wieder auf die Strasse zu kommen, müssten die Fahrzeuge in der Einfahrt kehren. Mehr anzeigen

Klingt wie ein Witz, ist aber keiner: Grünen-Politikerin und Mobilitätsdezernentin der Stadt Kiel (D), Alke Voss (44), will das Vorwärtsparkieren verbieten. Es soll untersagt werden, dass Autofahrer*innen in Grundstückseinfahrten rückwärts ein- und ausparkieren. Das berichteten die «Kieler Nachrichten»

Grund für das Verbot: zu viele Unfälle. «Aktuelle Unfallzahlen zeigen, dass es gerade bei rückwärtsfahrenden Fahrzeugen zu Unfällen mit Personenschaden kommt», so Voss.

Fahrzeuge müssten in Einfahrt kehren

Das heisst: Parkplätze, die neu entstehen, müssen künftig also so gestaltet werden, dass die Zufahrten nur noch vorwärts erreicht und verlassen werden können. Um wieder auf die Strasse zu kommen, müssten die Fahrzeuge in der Einfahrt kehren.

Sie verweist zudem auf das Ziel der «Vision Zero», mit diesen Massnahmen sollen Strassen und Verkehrsmittel so gestaltet werden, dass es keine Verkehrsknoten und Schwerverletzte mehr gibt.

Die Chancen stehen gut, dass die Grünen diese neue Regelung einführen: In Kiel haben die Grünen seit 2023 die Mehrheit.