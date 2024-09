Nussa63 Etwas anderes habe ich auch nicht erwartet, völlig am Volk vorbei regiert und dass schlechte Wahlergebnis ist nun die Quittung

robbingwood0815 Nussa63 Vorab das völkische Volk zieht zunehmend an der Realität vorbei – heim ins Reich vielleicht?!

Epidot Nussa63 Dafür AfD wählen? Die machen ja bekanntlich alles besser!

Sevele Nussa63 Man kann sich fragen was eigentlich in unserem Land los ist: deine Meldung nach der anderen, dass Auszählungen falsche waren, verwechselt waren, Stimmzettel verschwinden, was soll das ?Wir sind eine Bananenrepublik geworden welche nur noch Geld ins Ausland verschenkt.

robbingwood0815 Epidot mein Kommentar in diese Richtung wurde zensiert – viel Goodwill für völkisches Gedankengut – auch hierzulande ...

T2000 robbingwood0815 Richtig, wir sind auf dem Weg dahin, die Stadt - Land Spaltung für die nächsten Wahlen wird in kleinen Schritten eingeleitet, ab dann bestimmt das Stände Mehr.

T2000 robbingwood0815 Ist schon so, auch einer meiner Kommentare in diese Richtung, hängt, da haben es die Links und „Sozilschmarotzer“ Bäscher einfacher.

Costi Gott sei Dank, hoffentlich nächstens auch in der Schweiz!!

T2000 Costi Sicher, mit nur noch Rechten wird „alles Gut“.

Da werden wir auch nichts mehr zu Kommentieren haben.

Sevele Costi Bin absolut der gleichen Meinung. Aber bei uns in der Schweiz wenn die Behörden eine Abstimmung verlieren, dann sind sie der Meinung dass das Volk zu blöd war um die Sache zu verstehen. Nicht die Behören haben einen Fehler gemacht !!!

Sevele Costi JAAAAAAAAAAA !!! Bevor die ganze Wirtschaft am Boden ist und das Volk am Hungertuch leidet.

d-zingg Bleibt zu hoffen, dass Annalena Baerbock zur Einsicht kommt und auch geht. Was für tragische Figuren in der Regierung unserer Nachbarn.

robbingwood0815 d-zingg möchten Sie sie vielleicht auch körperlich bedrängen – wie ein russischer Staats-Schurmi neulich – adieu Demokratie!

T2000 d-zingg Wo ist eigentlich unser Außenminister der so viele Stricke zerreißt !?

Torsten Deutschland möchte, dass auch die Ampel Regierung zurück tritt.

robbingwood0815 Torsten Ach SIE sind der «Herr der Ampel» – war mir garnicht bewusst ...

T2000 Torsten Und, wer wäre dann an Allem Schuld, wäre doch für die Alles Besser Könner kontsprouctive.

Pannenhelfer41 Meiner Meinung nach wurde der Ruf der Grünen durch die Klimakleber ruiniert. Aber auch haben die Grünen ihre eigentlichen Ambitionen aus den Augen verloren. Wenigstens ist die Reaktion richtig. Wenn die Parteispitze festgefahren scheint, ist Erneuerung sicher nicht ganz falsch.

robbingwood0815 Pannenhelfer41 Sie mussten sich infolge der dramatischen – äusseren – Ereignisse (Überfall auf die Ukraine – Rohstoffembargo russischerseits) enorm «verbiegen lassen» – um sich adäquat auf sehr kurzfristige Umsetzungen einzulassen – zum Wohle aller, am allerwenigsten Ihrer selbst. Sowas verdient grossen Respekt – kein dämliches Hohngelächter (der notorischen Hinterbänkler).

Genauso wie der jetzige konsequente Rücktritt – MEINEN Respekt haben sie sich verdient

(davon können sie sich allerdings nix kaufen)

Estragon Vorsicht Zensur! Mein Kommentar zu den Grünen und Grünliberalen in der Schweiz wurde zensiert. Wird diese Bemerkung auch zensuriert? Soviel zu Meinungsfreiheit.

Littlfox Estragon O jee - Sie Armer. Es liegt immer in Händen und Verantwortung der Redaktionen, was sie veröffentlichen. Sie haben nirgends ein Anrecht auf Publizieren. Soll ich auch jammern, wenn was nicht erscheint - hier oder in den Blick-Kommentaren? Vorsicht Zensur? Wissen Sie, was das ist??? .🤓

Yeahyeahyeah "Sachen" soll wohl Sachsen heissen. Und dort sind die Grünen noch knapp mit 5,1% im Landtag.

Und allen. die hier diese Wahl bejubeln: Ich halte es euch zugute, dass ihr vermutlich einfach naive Schweizer aus irgendeinem kleinen Örtchen an irgendeinem hübschen See seid. Wenn ihr auch nur ein bisschen über Deutschland wüsstet...! Oder feiert ihr trotzdem den Erfolg der Populisten? Geht's noch?

Ihr müsst die Grünen nicht mögen.

Und auch nicht die Ampel oder die EU.

Aber wenn die diversen Rechten (und die Querfrontler wie BSW) ein politisches und wirtschaftliches Chaos in der EU anrichten, dann spürt ihr das auch. Mindestens die berühmten "kleinen Leute".

T2000 Yeahyeahyeah Nicht vergessen, wir werden uns wie immer Anpassen, müssen doch Geschäfte machen (leider)

Argus49 Ja! Wählt die Grünen nur ab!

Denn wenn die Wetterkapriolen tatsächlich auf die menschgemachte Klimaerwärmung zurückzuführen ist, sind wir mit Massnahmen dagegen wahrscheinlich ohnehin zu spät.

Wir meinen, wir könnten dies dann, bei riesigen Umweltkatastrophen, schnell regeln mit einem „Hebel-zurücksetzen“. Das ist sehr naiv.

T2000 Argus49 Ja sicher, das ist die Meinung, ist bloß Wetter, und das Gewerbe verdient an Aufräum- und Schutzbauten und begünstigen sogar das BIP.