Gypsy Rose Blanchard wird erstmals Mutter

Gypsy Rose Blanchard sass 10 Jahre wegen Beihilfe zum Mord an ihrer Mutter im Gefängnis. Nun ist die 33-Jährige erstmals selbst Mutter geworden.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 10 Jahre lang sass Gypsy Rose Blanchard wegen Beihilfe zum Mord an ihrer Mutter Clauddine im Gefängnis.

Im Dezember 2023 kam sie auf Bewährung raus.

Nun, ein Jahr nach ihrer Entlassung, ist die 33-Jährige selbst Mutter geworden. Mehr anzeigen

Ihre Geschichte ging um die Welt: Gypsy Rose Blanchard (33) sass mehrere Jahre hinter Gittern wegen der Mithilfe am Mord an ihrer Mutter Clauddine, auch «Dee Dee» genannt.

Ende Dezember 2023 kam Gypsy Rose schliesslich wieder auf freien Fuss. Und zwölf Monate später brachte sie nun ihr erstes Kind zur Welt.

Am Mittwoch machte Ken Urker, der Partner von Gypsy Rose, die Nachricht auf seinem Instagram-Account öffentlich. Er teilte ein Bild von der 33-Jährigen im Krankenhausbett. Im Arm hält sie ihre Tochter. «Wir heissen 2025 mit dem grössten Geschenk überhaupt willkommen», steht in der Bildunterschrift. Gegenüber ABC News gab ein Pressesprecher an, dass es beiden «gut gehe».

Das Paar hat den Namen der Tochter noch nicht veröffentlicht, laut dem «People» Magazin soll sie jedoch Aurora heissen.

Mutter litt an Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

Gypsy Rose betonte immer wieder in Interviews, dass sie eines Tages selbst Mama werden möchte. Trotz ihrer Vergangenheit. Ihre Mutter «Dee Dee» litt unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Jahrelang überzeugte sie die Öffentlichkeit und ihre Tochter selbst davon, dass Gypsy schwer krank sei.

Dafür schleppte sie ihre Tochter von einem Arzttermin zum anderen, verabreichte ihr verschiedenste Medikamente, rasierte ihr den Kopf, band sie an einen Rollstuhl und zog ihr alle Zähne.

Ex-Freund sitzt heute noch im Gefängnis

Erst als Gypsy älter wurde, wurde ihr klar, dass sie eigentlich gesund war, doch durch das Handeln ihrer Mutter immer kränker wurde. Im Teenageralter lernt sie über eine Website Nicholas Paul Godejohn (35) kennen. Die beiden werden ein Paar. Schliesslich schmiedeten die beiden einen Plan, um Dee Dee umzubringen. Im Juni 2015 setzte Godejohn die Tat schliesslich um.

Das junge Paar machte sich daraufhin gemeinsam aus dem Staub, kurze Zeit später wurden sie jedoch geschnappt. Gypsy wurde aufgrund von Beihilfe zum Mord zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Godejohn sitzt bis heute im Gefängnis. Dort kämpft er ebenfalls für eine Freilassung.