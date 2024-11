Konservatives Iowa: Umfrage sieht Harris vor Trump

Washington, 03.11.2024: Kurz vor der US-Präsidentenwahl sorgt eine neue Umfrage für Aufsehen: Die Demokratin Kamala Harris liegt in dem konservativen Bundesstaat Iowa vor ihrem Rivalen Donald Trump. Bei der Befragung der Regionalzeitung «Des Moines Register» in Zusammenarbeit mit Mediacom Iowa Poll und dem Meinungsforschungsinstitut Selzer & Company geben 47 Prozent der befragten wahrscheinlichen Wählerinnen und Wähler an, für Harris stimmen zu wollen – 44 Prozent würden ihre Stimme Trump geben. Harris' Vorsprung liegt im Bereich der Fehlertoleranz von 3,4 Prozentpunkten. Und das ist besonders, denn Iowa gilt aktuell eigentlich als republikanisch wählender Staat. Der letzte Sieg eines Demokraten war der von Barack Obama – er gewann den Bundesstaat 2008 und 2012.

