Hat Ukraine das Abwehrradar der russischen Jets geknackt?

Russland verlor in den vergangenen Tagen zahlreiche Kampfjets. Mehrere Berichte zeigen nun, dass die Ukraine das Abwehrsystem der russischen Jets geknackt haben könnte.

13 russische Kampfjets soll die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen abgeschossen haben. Darunter befindet sich auch ein wichtiges Aufklärungsflugzeug des Typs A-50 sowie mehrere Jets des Typs Su-34. Unklar ist, wie genau es der ukrainischen Armee in den vergangenen Tagen gelang, so viele Kampfjets der Russen vom Himmel zu holen.

Wie die «Kyiv Post» nun unter Berufung auf interne Kreise berichtet, soll es der Ukraine gelungen sein, das Abwehrradar der gegnerischen Flieger zu überwinden. Demnach habe das ukrainische Militär in den vergangenen Wochen zahlreiche Trümmerteile abgeschossener russischer Flugzeuge untersucht.

Welche Rolle spielen Patriot-Systeme?

Die ukrainische Armee habe dadurch «ein besseres Verständnis für die elektronischen Steuer- und Abwehrsysteme» der Flugzeuge bekommen. Techniker hätten schliesslich einen Weg gefunden, die Abwehr der Jets auszutricksen. Wie genau die Überbrückung funktionieren soll, verrät die «Kyiv Post» allerdings nicht.

Auch eine Rolle könnten laut dem Bericht der Einsatz der amerikanischen Patriot-Systeme gespielt haben. Der österreichische Autor und Militärspezialist Tom Cooper schreibt in seinem Newsletter, dass die Systeme in den vergangenen Wochen mit Hilfe westlicher Experten umprogrammiert worden sein könnten, um russische Jets effektiver zu bekämpfen. So könnten etwa die Radarfrequenzen, mit denen die Jets nach ankommenden Raketen suchen, umgangen worden seien.

Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe wollte sich gegenüber der Zeitung nicht genauer zu den Abschüssen äussern. Unklar bleibt laut westlichen Experten, ob alle 13 Jets tatsächlich abgeschossen wurden. In den vergangenen Tagen gab es auch immer wieder Berichte, dass russische Abwehrraketen die eigenen Jets abgeschossen haben könnten. Bestätigt wurden diese Meldungen aber bislang nicht.