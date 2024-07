Klimaschutz-Umsetzer

Komisch, weshalb kritisiert die Regierung diese Links Demos nicht. Wären Diese von Rechts dann gäben es ein Riesen Aufgebot von Polizei und Politik dagegen.

Erinnert an das Verhalten der Politik und Polizei in der Schweiz. Das selbe ist ja auch bei unserem nördlich Nachbar passiert. Weshalb werden Linke Demos von der Politik so in Schutz genommen? Ist gut so, das Rechts eine Politischen Antwort dazu gibt. Langsam sind wir am verhungern vor lauter Steuern und Abgaben. Dafür lassen es sich die Wirtschafts Flüchtlinge mit unseren Steuergeldern gut gehen ohne zu arbeiten. Macht in der Politik nur weiter so die Quittung vom Folk wird dann schon noch kommen.