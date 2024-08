So werden die Sommerferien fast zur Qual

Hitzewelle auf dem Balkan

Die Menschen in der serbischen Haupstadt Belgrad suchten am 21. Juni einen Platz in der Nähe des Wassers oder im Schatten. In Serbien und in anderen Ländern auf dem Balkan müssen die Menschen Temperaturen ertragen, die die 40 Grad-Marke erreichen. Die Gesundheitsbehörden riefen die Menschen dazu auf, sich nicht ins Freie zu begeben und riefen Alarmstufe Rot aus.

21.06.2024