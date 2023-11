Israel meldet Tötung Dutzender Terroristen in Gaza +++ USA erwarten heftigere Kämpfe

9.16 Uhr

Islamistische Banner in Essen in Deutschland

Rund 3000 Menschen haben in Essen in Deurtschland an einer Demonstration zum Gaza-Krieg teilgenommen, bei der zahlreiche islamistische Banner gezeigt wurden. Zu sehen waren bei dem Protestzug am gestrigen Freitagabend etwa offene Forderungen nach der Errichtung eines Kalifats.

Eine Fahne mit arabischer Schrift bei der Kundgebung «Gaza unter Beschuss – gemeinsam gegen das Unrecht» in Essen. KEYSTONE

Die Polizei teilte amheute Morgen auf Anfrage mit, ihr seien keine Straftaten bekannt geworden. Eingegangene Hinweise wie Bildmaterial würden nun auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft, sagte eine Sprecherin. Angemeldet worden war die Demonstration laut Polizei von einer Privatperson.

Medienberichte, wonach eine islamistische Organisation hinter der Kundgebung stand, konnte die Sprecherin zunächst nicht bestätigen. Die Demonstration sei «sehr laut und sehr emotional, aber friedlich» verlaufen, hatte ein Polizeisprecher am Abend gesagt. Die Polizei hatte eine Reihe von Auflagen erlassen und angekündigt, bei einem unfriedlichen Verlauf konsequent einzuschreiten. Die Demonstration wurde von einem starken Polizeiaufgebot begleitet.