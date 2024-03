Joe Biden im Jahr 1972, damals neu gewählter demokratischer Senator aus Delaware in Washington. Uncredited/AP/dpa

Joe Bidens Alter ist ständiges Thema im US-Wahlkampf. Dabei geht vergessen: Einst war der heutige Präsident noch zu jung für ein Amt – und wurde trotzdem gewählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Joe Biden wurde 1972 im Alter von 29 Jahren in den Senat gewählt.

Das Mindestalter 30 hatte er zum Zeitpunkt der Wahl noch nicht erreicht.

Eine familiäre Tragödie sorgte beinahe dafür, dass Biden das Amt nicht annahm. Mehr anzeigen

81 Jahre alt ist US-Präsident Joe Biden mittlerweile. Sein Alter ist ständiges Thema in der aktuellen Debatte rund um die bevorstehenden Wahlen in den USA. Biden sei zu alt, um noch einmal vier Jahre im Weissen Haus regieren zu können, sagen seine Kritiker.

Dabei war Biden früher sogar einmal zu jung für ein Amt. Wie der «Spiegel» schreibt, zog Biden 1972 in seinen ersten Bundeswahlkampf. Im zarten Alter von 29 Jahren bewarb er sich im Bundesstaat Delaware um einen Sitz im Senat. Das vorgeschriebene Mindestalter, 30 Jahre, erreichte Biden erst zwei Wochen nach dem Wahltag.

Tausende Jugendliche halfen Biden zum Sieg

Sein Gegner damals war Cale Boggs, 63 Jahre alt und Weltkriegsveteran. Der Republikaner lag in den Umfragen fast 30 Prozentpunkte vor Biden. Dieser machte seine Jugend zum Wahlkampfthema, sprach vor allem die jüngeren Wähler an. Sein Slogan war: «Joe Biden. Der Mann, der versteht, was heute Sache ist.»

Dieser Slogan beflügelte Bidens Wahlkampf. So erhielt er Unterstützung von Komitees junger Leute. Tausende Jugendliche verteilten seine Flyer. Zudem, so der «Spiegel», half Biden die frisch beschlossene Senkung des Wahlalters auf 18 Jahre.

Am 7. November 1972 gelang dem 29-Jährigen so die Sensation. Rund 3000 Stimmen Vorsprung wies er auf den bisherigen Amtsinhaber aus. Später, so witzelte Biden, habe man ihm zeitweise den Zutritt zum Lift für die Senatoren verweigert, weil «so ein Jungspund unmöglich Senator sein kann».

Amtseid am Krankenbett

Eine familiäre Tragödie überschattete Bidens Wahlsieg. Seine Frau und die drei Kinder wurden von einem Lastwagen erfasst. Die beiden Söhne Hunter und Beau überlebten verletzt, seine Frau und die einjährige Tochter starben.

Biden berichtet später, er habe sich überlegt, die Wahl zum Senator nicht anzunehmen. Auch habe er Suizidgedanken gehabt. Erst der Gedanke an seine Kinder und der Zuspruch des Fraktionschefs der Demokraten hätten ihn schliesslich zur Annahme der Wahl bewogen.

Im Januar 1973 legte er schliesslich neben dem Spitalbett seines Sohnes Beau den Amtseid ab. Und wurde, im Alter von gerade einmal 30 Jahren, US-Senator.