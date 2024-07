Ein Flugzeug musste notlanden, weil ein neunjähriger Passagier sich schwer an einem heissen Tee verbrannte. (Symbolbild) Bild: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Weil sich ein Bub (9) an einem verschütteten Tee verbrannte, musste ein Flugzeug in Memmingen, Deutschland, notlanden. Die Maschine war auf dem Weg von London nach Italien.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neunjähriges Kind verschüttete an Bord eines Flugzeuges heisses Teewasser und verbrannte sich dabei schwer.

Der Flieger war am Dienstag von London nach Italien unterwegs und musste wegen des Vorfalls in Memmingen, Deutschland, zwischenlanden.

Der Bub wurde mit Verbrennungen dritten Grades ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

An Bord eines Flugzeugs, das von London nach Brindisi, Italien, unterwegs war, verbrannte sich ein neunjähriger Bub so schwer an verschüttetem Teewasser, dass der Pilot eine Notlandung einleiten musste.

Das Kind habe schwere Verletzungen erlitten. Dies berichten diverse deutsche Medien. In der Folge musste das Flugzeug kurzfristig auf dem Flughafen in Memmingen, Deutschland, zwischenlanden.

Am Rollfeld habe bereits der Notarzt gewartet. Der junge Passagier sei danach sofort mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht worden, wie unter anderem RTL schreibt.

Verbrennungen dritten Grades

Der Bub soll laut Angaben des Bayrischen Rundfunks den heissen Tee wohl aus Unachtsamkeit verschüttet haben. Der junge Fluggast erlitt gemäss Polizei an Verbrennungen dritten Grades.

Nach der unerwarteten Zwischenlandung konnte das Flugzeug mit einer Verspätung von rund eineinhalb Stunden wieder weiterfliegen.

