Ein Oppositionskämpfer feuert mit seiner AK-47, während er die Übernahme der Stadt Damaskus in Syrien feiert Hussein Malla/AP

Ein überwältigender Vormarsch der Rebellen auf Syriens Hauptstadt Damaskus zwang Diktator Assad zur Flucht. Wer sind diese Oppositionskämpfer? Und was haben sie jetzt vor?

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Syrien ist in Gebiete unter der Kontrolle verschiedener bewaffneter Gruppen zersplittert, und ausländische Mächte wie Russland, der Iran, die USA, die Türkei und Israel haben ihre Hände im Spiel.

Zu welchen Gruppen die Aufständischen gehören und wie sie miteinander kooperieren könnten, findest du im Überblick. Mehr anzeigen

Nach dem Vorstoss der Aufständischen in die syrische Hauptstadt Damaskus und der Flucht von Staatschef Baschar al-Assad, ist zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren Diktatur offen, wer Syrien künftig regieren wird. Die syrische Armee gab wichtige Städte ohne grossen Widerstand gegen die Rebellen auf. Wer sind diese Oppositionskämpfer? Und was haben sie jetzt vor? Im Folgenden ein Überblick über die beteiligten Gruppen, ihr Vorgehen und ihre Ziele.

Hajat Tahrir al-Scham (HTS)

Die Offensive in Richtung Damaskus wurde angeführt von der mächtigsten aufständischen Gruppe in Syrien, Hajat Tahrir al-Scham (HTS), sowie einer Dachorganisation türkisch unterstützter syrischer Milizen, der sogenannten Syrischen Nationalarmee. Sie starteten ihren Vormarsch am 27. November mit der Einnahme der Städte Aleppo und Hama.

Die HTS war einst ein Zweig der Terrorgruppe Al-Kaida und wird von den USA und den Vereinten Nationen als terroristische Organisation eingestuft. In den vergangenen Jahren brach die Gruppe jedoch nach eigener Darstellung ihre Verbindungen zur Al-Kaida ab. Experten zufolge versuchte die HTS, sich neu zu formieren, indem sie sich auf die Förderung einer zivilen Regierung in ihrem Gebiet sowie auf militärische Aktionen konzentrierte. Der HTS-Anführer Abu Mohammed al-Golani, sagte am Donnerstag dem US-Sender CNN, das Ziel der Offensive sei der Sturz der Regierung Assad.

Syrische Nationalarmee

Die HTS und die Syrische Nationalarmee waren mal Verbündete und mal Rivalen, und ihre Ziele könnten sich auch in Zukunft wieder unterscheiden. Die von der Türkei unterstützten Milizen haben ein Interesse an der Schaffung einer Pufferzone nahe der türkischen Grenze, um kurdische Kämpfer fernzuhalten. Die Türkei war einer der Hauptunterstützer der Regierungsgegner, die Assad stürzen wollten, hat aber in letzter Zeit auf Versöhnung gedrängt. Türkische Vertreter haben Angaben über eine Beteiligung an der aktuellen Offensive entschieden zurückgewiesen. Eine wichtige Frage ist, ob die HTS und die Nationalarmee nach dem Sturz Assads kooperieren werden.

Syrische Demokratisch Kräfte (SDF)

Ein Grossteil Ostsyriens wird von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert, einer von den USA unterstützten kurdisch geführten Gruppe, die in der Vergangenheit mit den meisten anderen bewaffneten Gruppen des Landes aneinandergeraten ist.

Lokale Oppositionsgruppen

Während die Offensive gegen die syrische Regierung im Norden begann, mobilisierten auch bewaffnete Oppositionsgruppen an anderen Orten. Die südlichen Gebiete von Al-Suwaida und Daraa wurden beide von örtlichen Kräften eingenommen. Al-Suwaida ist das Kernland der religiösen Minderheit der Drusen in Syrien und war bereits Schauplatz regierungsfeindlicher Proteste, nachdem Assad seine Kontrolle über das Gebiet scheinbar gefestigt hatte.

Daraa ist ein Gebiet sunnitischer Muslime, das weithin als Wiege des 2011 begonnenen Aufstands gegen die Herrschaft Assads gilt. Daraa wurde 2018 von syrischen Regierungstruppen zurückerobert, doch in einigen Gebieten hielten Rebellen die Stellung. In den vergangenen Jahren herrschte in Daraa im Rahmen einer von Russland vermittelten Einigung gespannte Ruhe.

Von Cara Anna, AP