Ausschreitungen in Paris nach Parlamentswahl

STORY: Nach der Parlamentswahl in Frankreich ist es in mehreren französischen Städten zu Ausschreitungen gekommen – so wie hier in Paris in der Nacht zu Montag. In der französischen Hauptstadt hatten sich zuvor Tausende Menschen im Zentrum, auf dem Place de la République, versammelten, um zunächst friedlich den Sieg des Linksbündnisses zu feiern. Später geriet ein Teil der Versammlungs-Teilnehmer mit den Ordnungskräften aneinander, die daraufhin Tränengas einsetzten. Barrikaden wurden errichtet und in Brand gesetzt. Genauere Angaben zu Verletzten und Festnahmen lagen zunächst nicht vor. Auch aus Lille, Rennes und Lyon wurden Zusammenstösse mit Sicherheitskräften gemeldet. In Frankreich war am Sonntag die zweite Runde der Parlamentswahlen zu Ende gegangen. Überraschend siegte das Linksbündnis vor dem Lager von Präsident Macron. Der rechte Rassemblement National von Marine Le Pen landet hingegen auf Platz drei und verfehlte damit das selbstgesteckte Ziel der absoluten Mehrheit klar.

08.07.2024