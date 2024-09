Mann mit Machete legt Brände – 8 Kinder schwer verletzt

In den sozialen Medien kursieren Videos, die den mutmasslichen Täter mit einer Machete zeigen. X

Im deutschen Essen hat ein bewaffneter Mann mehrere Brände gelegt. Die Polizei berichtet von 30 Verletzten, darunter acht Kinder.

In der deutschen Stadt Essen haben sich am Samstagabend im Quartier Altenessen Brände in zwei Mehrfamilienhäusern ereignet. Ausserdem fuhr in Essen-Katernberg ein Lieferwagen in zwei Geschäfte. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach konnten die Beamten einen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. 30 Personen wurden verletzt.

Gegen 17.10 Uhr seien bei der Feuerwehr und der Polizei zahlreiche Notrufe zu einem Brand an der Pielstickerstrasse eingegangen. Kurz darauf brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Zollvereinstrasse. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Brände löschen und mussten Verletzte versorgen. Unter den 30 Verletzten befanden sich acht schwer verletzte Kinder.

In TV-Interviews sprach ein Sprecher der Feuerwehr von dramatischen Szenen. Kinder und Frauen hätten in Rauch gehüllt am Fenster gestanden und geschrien. Die Feuerwehr baute Sprungkissen auf und rettete Bewohner per Drehleiter. Mittlerweile sind die Brände gelöscht.

Mutmasslicher Täter mit Machete bewaffnet

Kurze Zeit später fuhr zudem ein Lieferwagen in zwei Geschäfte an der Katernberger Strasse und am Meybuschhof. An diesen beiden Tatorten entstanden Sachschäden, es wurden dort keine Personen verletzt.

In unmittelbarer Tatortnähe konnte eine Streifenwagenbesatzung einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 41-jährigen Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit. Gemäss Medienberichten hatte er ein Messer und eine Machete dabei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft die Zusammenhänge der Taten. Auch die konkrete Motivlage des Festgenommenen ist Gegenstand der Ermittlungen.