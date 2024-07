Die Feuerwehr rückte aus. (Symbolbild). Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Handwerker hat in einem Altersheim nahe Ulm für einen Feuerwehr-Grosseinsatz gesorgt. Er setzte versehentlich zu früh Mottenspray ein.

AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nahe Ulm (D) rückte die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Grosseinsatz aus.

Grund war ein Mottenspray. Mehr anzeigen

Ein Einsatz von Mottenspray hat in einer Seniorenresidenz im baden-württembergischen Ehingen zu einem grösseren Einsatz der Feuerwehr geführt. Diese rückte am Mittwochabend nach der Alarmierung durch einen Brandmelder mit vier Einsatzfahrzeugen aus, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Auslöser war wohl eine Kommunikationspanne zwischen einem Hausmeister und einem Handwerker.

Der Handwerker sollte das professionelle Mottenspray aktivieren, das Rauch abgibt. Der Hausmeister sollte deshalb die Brandmeldeanlage kurzzeitig ausser Betrieb setzen. Unklar war, ob der Handwerker zu früh das Spray startete oder der Hausmeister die Anlage zu spät abschalten wollte.