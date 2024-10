Elon Musk bei einem Trump-Support-Auftritt diese Woche. KEYSTONE

Tech-Unternehmer Elon Musk will Wähler*innen von Donald Trump jeden Tag eine Million schenken. Das kündigt er am Wochenende an.

zis/AFP Sven Ziegler

Das kündigt er am Wochenende an.

US-Tech-Unternehmer Elon Musk kündigte bei einer Rede in Harrisburg im US-Bundesstaat Pennsylvania an, er werde bis zum Wahltag am 5. November nach dem Zufallsprinzip Bargeldprämien in Höhe von täglich einer Million Dollar (umgerechnet 920.000 Euro) an einen registrierten Wähler auszahlen.

Einzige Bedingung: Die Wähler müssen Musks Petition zur Meinungsfreiheit und der Verankerung des Rechts auf Waffenbesitz in der US-Verfassung unterzeichnen. Bereits auf der Veranstaltung übergab Musk den ersten Scheck in Höhe von einer Million an den Gewinner John Dreher.

Musk ist bereits mehrfach als Trump-Unterstützer in Erscheinung getreten. Der CEO von Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX hat fast 75 Millionen Dollar an Trumps politische Organisation America PAC gespendet. Allerdings tritt er erst seit dieser Woche als offizieller Wahlkämpfer fpr