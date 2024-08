Mutter stirbt nach Jetski-Kollision mit eigenen Zwillingstöchtern

Mann und Frau unterwegs auf einem Jetski. Im französischen Arcachon kam jetzt eine Frau ums Leben. Symbolbild: IMAGO/Pond5 Images

Bei einem Jetski-Unfall in Arcachon an der französischen Atlantikküste ist eine Mutter ums Leben gekommen. Die Frau kollidierte mit dem Jetski ihrer Zwillingstöchter.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau aus Frankreich verstarb bei einer Jetski-Kollision mit den eigenen Zwillingstöchtern.

Bei der Kollision erlitt die Frau schwerste Kopfverletzungen.

Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Mehr anzeigen

Drama an der französischen Atlantikküste in der Bucht von Arcachon südwestlich von Bordeaux. Eine 47-jährige Frau kam ums Leben, als ihr Jetski mit dem Jetski ihrer 16-jährigen Zwillingstöchter kollidierte.

Die Frau fuhr mit ihrem 48-jährigen Partner, die Mädchen hatten ihren eigenen Jetski. Bei der Kollision erlitt die Frau schwerste Kopfverletzungen und musste umgehend per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Bordeaux gebracht werden. Dort verstarb die 47-jährige Mutter aus Angoulême einige Stunden später an ihren Verletzungen.

Accident mortel de jet-ski sur le Bassin d’Arcachon : scooters de location, moniteur, enquête… Ce que l’on sait sur les circonstances du drame https://t.co/QGPDNrTtTq — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) August 6, 2024

Der Partner und die beiden Töchter kamen mit leichten Verletzungen ins Spital, die Zwillinge erlitten einen Schock.

Wie die «TZ» schreibt, verbrachte die Familie den Tag auf dem Wasser unter der Aufsicht eines Jetski-Fahrlehrers. Warum es zu dem Unfall kam und ob die Familie Helme trug, ist derzeit unklar.