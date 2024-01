2.58 Uhr

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat sich erschüttert über die humanitäre Not der Menschen im Gazastreifen geäussert und dringend einen besseren Zugang zu medizinischer und humanitärer Hilfe verlangt. Es müsse «jetzt dringend eine Antwort auf dieses medizinische Desaster geben», sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag im ägyptischen Al-Arisch nach einem Besuch an der Grenze zum Gazastreifen. «Die Krankenhäuser, die es überhaupt noch gibt in Gaza, müssen funktionieren können», ergänzte sie.

Im Gazastreifen sind nach drei Monaten Krieg 13 der 36 Krankenhäuser teils noch in Betrieb. Palästinenser, die dort nicht behandelt werden könnten, müssten an Orte wie das Krankenhaus in Al-Arisch gebracht werden können, sagte Baerbock. Dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen zufolge wurden bisher 23'000 Menschen getötet und fast 59'000 Menschen verletzt. Die noch arbeitenden Krankenhäuser sind mit der grossen Zahl an Kriegsopfern völlig überfordert.

Hilfsorganisationen bräuchten auch besseren Zugang, so Baerbock. 3000 voll mit Hilfsgütern beladene Lastwagen würden sich vor Rafah stauen, um 1,9 Millionen Menschen ein paar Kilometer weiter im Gazastreifen zu versorgen. «Diese Trucks können nicht länger an diesem Flaschenhals hier in Rafah über Tage warten. Wir brauchen einen Grenzübergang, der hier rund um die Uhr funktionieren kann.»