Nach dem Absturz ist eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Screenshot X/Clash Report

Ein Passagierflugzeug aus Kasachstan ist aus dem Flug nach Russland abgestürzt. Zuvor hatte die Maschine einen Notruf abgesetzt.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kasachstan ist eine Passagiermaschine abgestürzt.

Die Opferzahl ist unklar.

Ursache für das Unglück soll ein Vogelschlag sein. Mehr anzeigen

Ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan ist nahe der Stadt Aktau in Kasachstan abgestürzt. An Bord waren nach Angaben der Airline 67 Menschen. Azerbaijan Airlines spreche von 62 Passagieren und 5 Mitgliedern der Besatzung, meldete die staatliche aserbaidschanische Nachrichtenagentur Azertag aus Baku. Direkt nach dem Unfall hatte es auch Berichte über 105 Menschen an Bord gegeben.

Die kasachischen Behörden meldeten im Lauf des Vormittags, dass immer mehr Menschen lebend geborgen werden. Bis Mittwochmittag Ortszeit war von 28 Überlebenden die Rede. Es gebe aber auch Tote, darunter die Piloten.

Weil die Maschine in der Nähe des Flughafens von Aktau am Kaspischen Meer abstürzte, gab es zahlreiche Videos des Unglücks, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Zu sehen war eine dichte schwarze Rauchsäule über der Absturzstelle.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

Vogelschlag als mögliche Unglücksursache

Das Flugzeug war in Baku gestartet und sollte nach Russland in die tschetschenische Hauptstadt Grosny fliegen. Der Flughafen dort sei aber wegen Nebels geschlossen gewesen, sodass die Maschine nach Machatschkala am Kaspischen Meer umgeleitet wurde.

Nach ersten Informationen von Azerbaijan Airlines sei das Flugzeug vom Typ Embraer 190 in einen Vogelschwarm geraten, meldete Azertag. Es habe dann eine Notlandung in Aktau versucht. Moderne Jets sind eigentlich so konstruiert, dass sie die Kollision mit Vögeln überstehen. In schweren Fällen kann Vogelschlag aber immer noch Maschinen in Gefahr bringen.