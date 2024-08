Polizei sperrt Barcelona ab, um Carles Puigdemont zu fassen

Separatistenchef zurück aus dem Exil – Belastungsprobe für Regierung in Madrid

Trotz einer drohenden Verhaftung ist der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont in Barcelona aufgetaucht. Nach sieben Jahren im Exil zeigte er sich am Donnerstag erstmals wieder auf spanischem Boden vor Tausenden Unterstützern. Seine Ankunft schien von der Polizei nicht behindert zu werden. Jedoch droht Puigdemont in Spanien weiterhin eine Verhaftung wegen seines 2017 gescheiterten Versuchs, Katalonien von Spanien loszulösen.

08.08.2024