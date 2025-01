Der Stiefsohn einer früheren Nanny von William (links) und Harry ist Berichten zufolge bei dem Anschlag in New Orleans getötet worden. (Archivbild) Bild: Martin Meissner/AP/dpa

Traurige Nachricht für Prinz William: Der Stiefsohn seines früheren Kindermädchens ist bei dem Terrorangriff zu Neujahr in New Orleans getötet worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Prinz William hat sich entsetzt über den Tod des Stiefsohns seines früheren Kindermädchens geäussert.

Der 31-jährige Edward P. aus dem Westen der britischen Hauptstadt war unter den Opfern des Anschlags von New Orleans.

Edward P. war der Sohn des Kindermädchens, das William und sein Bruder, Prinz Harry, von 1993 bis 1999 hatten. Mehr anzeigen

Der britische Prinz William hat sich entsetzt über den Tod des Stiefsohns seines früheren Kindermädchens bei dem Terrorangriff zu Neujahr in New Orleans geäussert. Die Londoner Polizei bestätigte am Samstag, dass der 31-jährige Edward P. aus dem Westen der britischen Hauptstadt unter den Opfern des Anschlags vom Mittwoch ist. William teilte in den sozialen Medien mit, er und seine Frau Kate seien traurig wegen des Tods des Stiefsohns seines Kindermädchens. Er sprach den Angehörigen und allen anderen Opfern ihr Mitgefühl aus.

Edward P. war der Sohn des Kindermädchens, das William und sein Bruder, Prinz Harry, von 1993 bis 1999 hatten. Die damalige Nanny wurde häufig zusammen mit Williams Mutter, Prinzessin Diana, fotografiert.

Beileid auch von König Charles III.

Wie britische Medien berichteten, soll auch König Charles III. traurig über die Nachricht vom Tod des Stiefsohns sein. Er habe der Familie sein Beileid zukommen lassen.

Nach Behördenangaben kamen bei dem Angriff am Mittwoch 14 Menschen ums Leben, 30 wurden verletzt. Der Angreifer soll ein früherer US-Militäroffizier sein, der seine Gewalttat bei Facebook angekündigt und der Terrorgruppe Islamischer Staat seine Unterstützung ausgesprochen hatte. Der Täter fuhr mit einem Pickup in eine Menschenmenge. Er wurde bei einem Feuergefecht mit der Polizei am Tatort erschossen.