Putin hält sich sein Publikum weit auf Abstand Dieser Empfang gibt zu Reden: Der russische Präsident Wladimir Putin hiess am Montag im Kreml die Botschafter*innen mehrerer Länder im Kreml willkommen. Bild: EPA Ins Auge sticht natürlich der grosse Abstand: Auf der einen Seite des riesigen Raumes stehen die Botschafter*innen in einer Reihe ... Bild: AP ... während Putin ganz auf der anderen Seite des Raums spricht. Oder ist das etwa gar nicht der Kreml-Herrscher? Bild: EPA Auf sozialen Medien wird spekuliert, dass Putin sich von einem Doppelgänger vertreten liess. Bild: AP

Der russische Präsident Wladimir Putin hat neu ernannte Botschafter im Kreml empfangen – und dabei auf einen auffällig grossen Abstand geachtet. Um die Gründe dafür wird eifrig spekuliert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der russische Machthaber Wladimir Putin empfing am Montag rund 20 neu ernannte Botschafter*innen im Kreml. So weit, so ungewöhnlich.

Bilder des Treffens gehen dennoch viral: weil Putin einen grossen Abstand zu den Diplomat*innen hält.

Der Kreml-Chef selber machte dafür «gesundheitliche Gründe» geltend, ohne ins Detail zu gehen.

Das ist natürlich Zündstoff für die Gerüchteküche. Im Internet wird etwa gemutmasst, dass ein Putin-Doppelgänger zu sehen war. Mehr anzeigen

Es ist ein Auftritt, der Erinnerungen weckt. Und zwar an den ellenlangen Tisch, an dem sich Wladimir Putin mit Gästen wie dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz hockte. Die Bilder des immensen Möbelstücks gingen im vergangenen Jahr um die Welt.

Der russische Präsident Wladimir Putin empfing im Sommer 2022 den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im Kreml. Auch hier legte er Wert auf Distanz. Bild: AP

Am Montag empfing der russische Präsident mehr als 20 neuernannte Botschafter*innen im Kreml. Und hielt dabei wiederum richtig viel Abstand. Bilder zeigen, wie die Landesvertreter*innen aufgereiht auf einer Seite des Raumes stehen und zuhören, wie Putin auf der anderen Seite des Raumes zu ihnen spricht.

Medienberichten zufolge sprach Putin den Abstand auch selber an. Leider könne man «aus gesundheitlichen Gründen» nicht näher zusammenrücken, so der Kreml-Chef. «Ich hoffe, dass bessere Zeiten kommen werden, nicht nur in der Politik, sondern auch im Gesundheitswesen, und dass wir dazu in der Lage sein werden.»

Nachdem Putins Ansprache geendet hatte, wurden die Botschafter*innen aus dem Raum gebeten. Ein Handschlag war kein Thema.

War es ein Putin-Doppelgänger?

Der Auftritt und die vagen Erklärungen dafür nähren in Russland Spekulationen über die wahren Gründe für den auffälligen Abstand. Dabei kommt immer wieder die Theorie auf, es habe gar nicht Putin selbst gesprochen, sondern ein Doppelgänger.

Ein Nutzer des Nachrichtendienstes Telegram erklärte diese Vermutung laut «Daily Mail» wie folgt: Der wahre Grund, warum das Double 20 Meter Distanz zu den Botschaftern gehalten habe, sei, damit sie keinen Blick auf sein Gesicht hätten werfen können. Auf «Putins» Wangenknochen seien mehrere kleine Klumpen zu sehen, «und dieses Problem lässt sich mit Make-up kaum verbergen», so die Mutmassung.

Dazu muss gesagt werden: Gerüchte um angebliche Doppelgänger Putins kommen immer wieder auf. Von Herzproblemen und sogar vom angeblichen Tod des «Original»-Kremlchefs ist die Rede. Zuletzt nahmen diese Gerüchte ein solches Ausmass an, dass der Kreml-Sprecher sie öffentlich dementierte: «Absurder Blödsinn» sei das, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow im Oktober. Putin gehe es gut.

