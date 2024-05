Restaurant verlangt Geld von Leuten, die Teller nicht leer essen

Das Restaurant «Lucky Wok» verrechnet Gebühren für nicht-leere Teller. Screenshot Google Maps

In Wien verlangt ein Restaurant Gebühren von Gästen, die ihre Teller nicht leer essen. Die Besitzerin verteidigt das Vorgehen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Gast in einem Wiener Restaurant musste am Wochenende zwei Euro bezahlen. Der Grund: Er hatte seinen Teller nicht leer gegessen.

Die Besitzerin sagt, sie wolle Foodwaste verhindern.

Ein Restaurant in Wien sorgte am Samstag für Aufsehen, als es einem Gast nicht nur Essen, sondern auch unerwartete Zusatzkosten servierte. Da der Wiener kein Getränk zum Essen bestellte, berechnete das Lokal zunächst einen zusätzlichen Euro. Doch mit der Rechnung folgte eine weitere Überraschung: Das Restaurant verrechnete eine Gebühr, weil die Teller nicht leer waren.

Der Gast erfuhr von dieser Extra-Gebühr erst, als er die Rechnung im China-Restaurant in Wien-Floridsdorf erhielt. «Die Kellnerin wies mich im Anschluss darauf hin, dass die Information zur Extra-Gebühr in der Karte stehen würde. Doch wer schaut bei einem All-you-can-eat-Buffet in die Karte?», sagte der Mann gegenüber «Heute.at».

Für jeden nicht aufgegessenen Teller wurden laut der Rechnung zusätzlich 2 Euro verlangt. Die Restaurantbesitzerin verteidigt diese Gebühren als Massnahme gegen Lebensmittelverschwendung und betont, dass ähnliche Regeln auch in anderen Restaurants gelten würden.

Auch in der Schweiz Gebühren

Sie erklärt: «Wenn die Gäste ihre Speisen nicht aufessen, dann ist das einfach eine pure Verschwendung der Lebensmittel.» Deswegen würden sie heute Gebühren berechnen. «So achten die Leute wenigstens darauf, nicht zu viel auf ihre Teller zu häufen.»

Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Gebühren in der Gastronomie. Ein Restaurant in Brugg berechnet drei Franken extra, wenn man sich eine Pizza teilt. In Luzern verlangt ein Laden dafür fünf Franken. In Zug zahlt man in einem Restaurant 2.50 Franken für einen zusätzlichen Dessertlöffel, in Solothurn und in Schaffhausen 3.50 Franken und 4.50 Franken für einen weiteren Teller.