Heftige Unwetter auf Mallorca sorgen für Chaos auf der Insel

Heftige Unwetter auf Mallorca

STORY: Für manchen Urlauber dürfte es eine ungewohnte Erfahrung auf der beliebten Ferieninsel gewesen sein. Heftige Regenfälle und starke Winde sind am Sonntag über Mallorca und weitere Teile der Balearen hinweg gefegt. Der Sturm brachte Bäume zum Einsturz und wirbelte Tische und Stühle in Cafés durch die Luft. Gebäude wurden durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Die Inselregierung rief Bevölkerung und Urlauber zu grösster Vorsicht auf. Zwei Anwohner. O-TON VIRTUDES LOPEZ «Ich hatte sehr grosse Angst, als eine Kiefer umstürzte. Auch die Stühle aus der Bar flogen weg. Es war beängstigend.» O-TON IGNACIO DIAZ «Ich kam nach draussen, um nach den Stühlen zu sehen, und als ich mich umdrehte, sah ich einen Baum fallen. Er begrub ein Motorrad und mein Auto und noch ein anderes Auto.» Das Unwetter könnte ein Vorgeschmack auf den Herbst sein. Mit fast 30 Grad ist das Meer um die Balearen in diesem Jahr ungewöhnlich warm. Hitze und Feuchtigkeit können Unwettern viel Energie liefern.

28.08.2023