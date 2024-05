Schüler singen Nazi-Parolen an Elite-Schule

Die Louisenlund-Schule in Deutschland. Screenshot Google Maps

An einer deutschen Elite-Schule kam es vergangene Woche zu einem rechtsextremen Vorfall. Nun reagiert die Schulleitung.

zis/AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einer deutschen Elite-Schule kam es vergangene Woche zu einem rechtsextremen Vorfall.

Schüler grölten rechtsextreme Parolen bei einer Party.

Nun reagiert die Schulleitung. Mehr anzeigen

Nach dem viralen Video, in dem Feiernde in der «Pony»-Bar auf Sylt rechtsextreme Parolen zu Gigi D’Agostinos «L’amour toujours» singen, wurde ein ähnlicher Vorfall bei einer Schülerparty im Eliteinternat Louisenlund bekannt.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein bestätigte am Montagmorgen, dass minderjährige Schüler bei der Party am vergangenen Donnerstag «Ausländer raus. Deutschland den Deutschen» gesungen haben sollen, als «L’amour toujours» gespielt wurde. Das berichtet der «Spiegel». Lehrkräfte brachen daraufhin die Party ab und schickten alle Schüler ins Bett. Die Vorfälle sollen nun pädagogisch aufgearbeitet werden.

Peter Rösner, Leiter der Stiftung Louisenlund, kündigte in einem Brief an Eltern, Lehrkräfte und die Schülerschaft an, über mögliche Reaktionen und Sanktionen zu beraten. «Das tun wir mit der gebotenen pädagogischen Gründlichkeit, im Schutzraum unseres Internates», schrieb Rösner.

50'000 Euro im Jahr

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) betonte, dass den Schülern klar sein muss, dass solche Parolen kein Scherz sind. «Jugendlicher Überschwang oder auch Alkohol sind keine Rechtfertigung für ausländerfeindliche Gesänge», sagte Prien. Sie befürchtet jedoch Nachahmungen. «Jugendliche haben schon immer bewusst gesellschaftliche Tabus gebrochen. Es ist daher eine Aufgabe für uns alle, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, um ihnen die Tragweite solcher Gesänge zu verdeutlichen», so Prien.

Mit Gebühren von rund 50'000 Euro pro Jahr gehört Louisenlund zu den gehobenen Privatschulen in Deutschland. Etwa 290 Internatsschülerinnen und -schüler lernen in dieser exklusiven Umgebung.