Sie legten Blumen für Nawalny nieder — jetzt müssen sie an die Front

Nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny wurden in Russland hunderte Menschen verhaftet, weil sie an spontanen Gedenkfeiern Blumen niederlegten oder anderweitig öffentlich trauerten.

Bereits in der Vergangenheit waren Regimekritiker an die Front in der Ukraine geschickt worden. Russland setzt dort auch Sträflinge ein, die einem Fronteinsatz im Austausch gegen Haftverkürzung zustimmten.