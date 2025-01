«Das ist Sodom und Gomorrah»: So entkam Stuntfrau Simone Bargetze der Feuerhölle von L.A. Simone Bargetze lebt in den Hollywood-Hills in Los Angeles. Mit ihrer Familie musste sie vor den Bränden in die Berge flüchten. Jetzt ist sie zurück und hat die dramatischen Ereignisse auf Video festgehalten – von der Flucht bis zur schwierigen Rückk 21.01.2025

Simone Bargetze lebt in den Hollywood-Hills in Los Angeles. Mit ihrer Familie musste sie vor den Bränden in die Berge flüchten. Jetzt ist sie zurück und hat die dramatischen Ereignisse auf Video festgehalten – von der Flucht bis zur schwierigen Rückkehr in den Alltag.

Die Liechtensteinerin Simone Bargätze flüchtete mit Kind und Mann vor den Flammen in Los Angeles in die Berge.

Feuer und umgekippte Lastwagen pflasterten ihren Weg aus der Stadt.

Seit der Rückkehr kommt langsam Leben ins Quartier zurück – doch an Alltag ist noch nicht zu denken. Mehr anzeigen

Szenen wie in Sodom und Gomorrha: So beschreibt Simone Bargetze in ihrem Video den Moment, als sie mit ihrer Familie in die Berge flieht. Hinter ihr die immer näher kommenden Waldbrände in Los Angeles, vor ihr auf dem Highway Riesen-Lastwagen, die von den heftigen Winden einfach umgelegt wurden. «Plötzlich liegen da einfach ungefähr 10 Lastwagen», beschreibt Bargetze die Situation.

Es ist ein eindrücklicher Moment im Video, das die Liechtensteinerin Simone Bargetze, die vor Jahren nach Los Angeles ausgewandert ist, auf ihrer Flucht einfängt. Bargetze spielte als Stuntfrau in diversen Hollywood-Filmen mit und erlangte dadurch in der Schweiz Bekanntheit. Jetzt war sie wie tausende andere Menschen von den heftigen Waldbränden in Los Angeles betroffen und musste ihr Haus fluchtartig verlassen.

Mittlerweile ist sie zurück in ihrem Haus, doch Normalität ist noch nicht zurückgekehrt, wie in ihrem Video zu sehen ist. Möchtegern-Brandstifter und Jugendliche, die an exponierten Aussichtspunkten rauchen, halten die ganze Nachbarschaft in Atem – und Simone Bargetze auf Trab.

