So reist Nordkoreas Diktator Kim Jong Un

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un reist in einem extrem abgesicherten Spezialzug. Bild: imago images / Kyodo News

Kim Jong Un befindet sich auf dem Weg nach Russland, wo er sich mit Wladimir Putin treffen möchte. Die Reise unternimmt er einmal mehr in seinem eigenen Spezialzug.

Kim Jong Un reist nach Russland: in seinem eigenen Spezialzug. Statt zu fliegen, nimmt Nordkoreas Diktator teils drastisch längere Reisezeiten in Kauf. Die besondere Reiseart hat er von seinem Vater übernommen: Kim Jong Il soll unter starker Flugangst gelitten haben – doch auch dessen Vater und Vorgänger Kim Il Sung reiste per Zug.

Dass Kim Jong Un die Flugangst seines Vaters geerbt hat, gilt als unwahrscheinlich. Er gilt sogar als Liebhaber von Flugreisen.

Vielleicht sind es also eher Sicherheitsbedenken, die ihn dazu bewogen haben, die Tradition fortzuführen: Obwohl der Zug keinen besonderen Eindruck macht, ist er extrem gepanzert.

Extreme Sicherheitsvorkehrungen

Die Waggons sind vor Kugeln sicher – das macht sie Tausende Kilogramm schwerer als es gewöhnliche Züge sind. Schätzungen zufolge dürfte der Panzerzug damit auf eine Höchstgeschwindigkeit von nur 60 km/h kommen.

Die Länge tut dazu ihr Übriges: Man spricht von mindestens zwölf Triebfahrzeugen und 90 Waggons. Genaugenommen sind auch drei Züge unterwegs: Der erste prüft, ob Strecke und Bahnhöfe sicher sind, im zweiten befindet sich der nordkoreanische Diktator und der dritte ist ein weiterer Sicherheitszug.

Auch Hubschrauber und Flugzeuge begleiten die Reise, um maximale Sicherheit für den Machthaber zu gewährleisten.

Innen soll es üppig zugehen: sowohl was die Speisen, als auch was die Einrichtung angeht. Der Diktator und seine Entourage reisen in bequemen Ledersesseln, dazu werden ihnen Speisen aus aller Welt gereicht – auch Schweizer Käse.

Treffen mit Putin «in den kommenden Tagen»

Angeblich sollen sich auch eigens für den Diktator ausgewählte Jungfrauen an Bord befinden. Das behauptet zumindest die britische «Sun». Eine solche «Lustbrigade» habe einst sein Grossvater Kim Il Sung unterhalten. Kim Jong Un soll sie wieder ins Leben gerufen haben.

Der Boden ist aus Holz, sogar Konferenzsäle und zwei Luxuswagen soll es an Bord geben – letztere für eventuell Ausflüge. Besonders kurios: Kim hat eine mobile Toilette an Bord, die sich in einem weiteren gepanzerten Fahrzeug befindet.

Wann der Besuch stattfinden soll, ist nicht bekannt. In einer Erklärung der russischen Regierung war lediglich davon die Rede, dass Kim und Russlands Präsident Wladimir Putin «in den kommenden Tagen» aufeinandertreffen sollen. Die Ungewissheit könnte auch mit der langwierigen Reise des nordkoreanischen Alleinherrschers zusammenhängen.