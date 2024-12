Sohn gräbt Sarg der Mutter aus und fährt mit ihr nach Hause

Der Friedhof La Carriona. Hier grub ein Mann der Sarg seiner Mutter aus. Screenshot Google Reviews.

Ein Mann hat am Samstag auf dem Friedhof La Carriona in Avilés, Spanien, den Sarg seiner Mutter ausgegraben und fuhr damit nach Hause. Er wollte nachsehen, ob sie wirklich tot ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag hat ein Mann in Spanien das frische Grab seiner Mutter ausgegraben. Danach fuhr er mit dem Sarg nach Hause.

Ein Priester kontaktierte die Polizei, diese konnten den Mann schliesslich festnehmen.

Im Verhör erklärte der Mann, dass er sichergehen wollte, dass seine Mutter wirklich tot ist.

Der Spanier wurde wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern jedoch an. Mehr anzeigen

In Spanien hat ein Mann am Samstag das frische Grab seiner Mutter auf dem Friedhof La Carriona in Avilés ausgegraben. Der Mann packte den Sarg samt Leichnam in sein Auto und fuhr schliesslich nach Hause, wie mehrere spanische Medien berichten. Die Frau sei im Laufe der Woche gestorben, schreibt der Sender Telecinco.

Der Mann habe am Friedhof herumgeschrien, dass seine Mutter ohne sein Einverständnis weggebracht worden sei. Laut dem Sender habe der Mann dann angefangen, die Blumen auf dem Grab zu entfernen, den Grabstein zur Seite gestossen und die Wand aufgebrochen, hinter der seine Mutter bestattet worden war.

Mehrere Friedhofsbesucher sollen laut Telecinco versucht haben, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Ein Priester habe schliesslich die Polizei gerufen. Die Polizei nahm den trauernden Sohn wenig später bei sich zu Hause fest. Dort befand sich auch der Sarg, der schliesslich wieder zurück in das aufgebrochene Grab gebracht wurde.

Er wollte sehen, ob seine Mutter wirklich tot ist

Im Verhör bei der Polizei sagte er aus, er habe nachsehen wollen, ob seine Mutter wirklich tot sei. Die Frau sei sehr plötzlich verstorben. Dem Untersuchungsrichter versprach er, dass er das Grab ab jetzt in Ruhe lassen werde, wie das Nachrichtenportal «20 minutos» schreibt. Eine Einweisung in die geschlossene Abteilung oder Untersuchungshaft sei nicht als notwendig erachtet worden. Der Mann durfte wieder gehen.

Seine Mutter kommt allerdings noch nicht zur Ruhe. Wenige Stunden später brach die Polizei das Grab wieder auf, denn die Ermittler brachten den Leichnam in die Rechtsmedizin, um sie formal zu identifizieren. Dort soll nun auch überprüft werden, ob der Sohn zu Hause irgendwelche Veränderungen an der Leiche vorgenommen hat. Die Ermittlungen laufen noch.