Hurrikan «Milton» rast auf Florida zu: Einwohner fürchten weitere Zerstörung

STORY: Die Menschen im US-Bundesstaat Florida haben sich am Sonntag auf die grösste Evakuierung seit dem Jahr 2017 vorbereitet. Hurrikan Milton befand sich zu diesem Zeitpunkt über dem Golf von Mexiko und bewegte sich zuletzt mit 140 Stundenkilometern auf die Westküste der USA zu. Der Sturm folgt auf Hurrikan Helene, der verheerende Zerstörung angerichtet hat. «Milton» soll am Mittwochmorgen auf Land treffen, höchstwahrscheinlich in der Nähe der dicht besiedelten Stadt Tampa. Laut dem Nationalen Hurrikanzentrum der Vereinigten Staaten wird er wohl auch Gebiete treffen, die bereits von «Helene» verwüstet wurden. Tammy Bolling / Einwohnerin Seminole «Wenn sie sagen, dass man sich retten soll, sollte man das wahrscheinlich tun, weil man es sonst nicht mehr schafft, wenn das Wasser erst einmal steigt.» Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zog am Sonntag den Vergleich zu «Helene». Er warnte vor einer möglicherweise höheren Sturmflut und mehr Stromausfällen. In den Vereinigten Staaten erholten sich North Carolina, Florida und weite Teile des Südens noch immer von den massiven Zerstörungen, die «Helene» angerichtet hatte. Der Hurrikan forderte in sechs Bundesstaaten mehr als 200 Todesopfer und war damit der tödlichste Sturm, der das Festland der Vereinigten Staaten seit Hurrikan Katrina getroffen hat. Im Jahr 2005 waren dabei fast 1400 Menschen ums Leben gekommen.

08.10.2024