Thurgauer Regierungsrätin Sonja Wiesmann überraschend gestorben

Die Thurgauer Regierungsrätin Sonja Wiesmann ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Archivbild: Keystone

Die Thurgauer SP-Regierungsrätin Sonja Wiesmann ist am Donnerstag an einer Lungenblutung gestorben. Sie hatte sich gemäss der Staatskanzlei am Mittwochabend in Spitalpflege begeben. Sie wurde 58 Jahre alt.

Sie erlag einer Lungenblutung.

Sonja Wiesmann war am 7. April 2024 in den Thurgauer Regierungsrat gewählt worden

Sonja Wiesmann war am 7. April 2024 in den Thurgauer Regierungsrat gewählt worden und übernahm am 1. Juni 2024 die Führung des Departementes für Justiz und Sicherheit.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau sei tief betroffen vom Verlust seiner Kollegin, schrieb die Staatskanzlei am Donnerstag in einer Mitteilung. Den Angehörigen spreche er sein tiefes Mitgefühl aus.

Sonja Wiesmann war von 2007 bis 2009 Mitglied im Gemeinderat Sirnach, 2009 übernahm sie das Gemeindepräsidium in Wigoltingen. 2005 bis 2024 gehörte sie für die SP dem Thurgauer Grossen Rat an, den sie 2014/2015 präsidierte.