1.58 Uhr

In den Gazastreifen gelangen humanitäre Hilfsgüter wegen heftiger Kämpfe nach UN-Angaben aktuell nur in begrenztem Umfang. Derzeit würden Güter nur noch in die Region Rafah im Süden des Gebiets geliefert, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag mit. Am Montag seien 100 Lastwagen mit Vorräten und 69’000 Litern Treibstoff über Ägypten in das Territorium gefahren, etwa die gleiche Menge wie am Sonntag. Während der Feuerpause vom 24. bis zum 30. November seien es im Schnitt noch täglich 170 Lastwagen mit Hilfsgütern und 110’000 Litern Treibstoff gewesen, erklärte Dujarric.

Im Hinblick auf die Lage vor Ort zitierte er die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in den besetzten Palästinensergebieten, Lynn Hastings, mit den Worten, dass «Unterkünfte keine Kapazität haben, das Gesundheitssystem am Boden liegt, und es einen Mangel an sauberem Trinkwasser gibt, keine ordentlichen sanitären Einrichtungen und Mangelernährung.»

Es gebe keine sicheren Orte im Gazastreifen und «jene Orte, die die UN-Flagge führen, sind auch nicht sicher», betonte Dujarric. Und am Montagabend habe der palästinensische Hauptanbieter einen Ausfall des gesamten Internet- und Telefonnetzes im abgeriegelten Küstengebiet gemeldet. Grund seien Beschädigungen an wichtigen Glasfaserkabeln.