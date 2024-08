Am Tag nach der Messerattacke: Solinger schockiert – Täter weiter flüchtig

Solingen, 24.08.2024: Solingen am Tag nach dem tödlichen Messerangriff. Rund um den Tatort gibt es noch weiträumige Absperrungen der Polizei. Drei Menschen starben, acht weitere wurden durch den Angreifer teils schwer verletzt. Bei den Anwohnern herrscht noch immer Angst und der Schock steckt tief. O-Ton Tim Kurzbach (SPD), Oberbürgermeister Solingen «Gestern Abend sind unsere Herzen auseinandergerissen worden. Wir in Solingen sind voller Entsetzen und voller Trauer.» O-Ton Magrit Aldin, in Solingen «Wir d sich viel drüber unterhalten, aber man merkt schon, dass die ANgst in den Kochen sitzt.» O-Ton Gabriele Krüger, in Solingen «Weiss man gar nicht was man sagen soll, es ist so furchtbar. Und es tut mir wirklich leid.» Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein. Dieser konnte nach dem Tumult und der anfänglichen Panik entkommen. Nach ihm wird noch gefahndet.

24.08.2024