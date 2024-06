Trump schlägt Kampfsportliga für Migranten vor

Der frühere US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. Bild: Chris Szagola/AP/dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump wünscht sich eine Kampfsportliga ausschliesslich für Migranten. Er bezeichnete die ankommenden Männer als hart und zäh.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neuer Vorschlag zum Thema Migration vom früheren US-Präsidenten Donald Trump.

Trump wünscht sich eine Kampfsportliga ausschliesslich für Migranten.

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden bezeichnete den Vorschlag als «unzusammenhängende, verstörende Tirade». Mehr anzeigen

Der frühere US-Präsident Donald Trump wünscht sich eine Kampfsportliga ausschliesslich für Migranten. Trump liess sich am Samstag bei Wahlkampfauftritten in Philadelphia und Washington erneut über Migration an der Grenze zwischen den USA und Mexiko aus und bezeichnete die ankommenden Männer als hart und zäh. Darum habe er seinem Freund Dana White, dem Präsidenten der Ultimate Fighting Championship, vorgeschlagen, sie für eine neue Version des Sports zu gewinnen.

«Warum gründet ihr nicht eine Migrantenliga?», habe er White gefragt. «Und dann lässt du den Champion deiner Liga, das sind die besten Kämpfer der Welt, gegen den Champion der Migranten kämpfen.» Er glaube, der Migrant könnte gewinnen, weil diese so hart seien. «Er mochte diese Idee nicht besonders», beschrieb Trump die Reaktion Whites. In der UFC treten Kämpfer im Mixed Martial Arts gegeneinander an, einer Vollkontakt-Kampfsportart, in der geschlagen und getreten werden darf.

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden teilte mit, es passe zum verurteilten Straftäter Trump, dass er Drohungen gegen Migranten ausspreche. «Trumps unzusammenhängende, verstörende Tirade hat den Wählern in seinen eigenen Worten gezeigt, dass er eine Bedrohung für unsere Freiheiten ist und zu gefährlich, um wieder in die Nähe des Weissen Hauses gelassen zu werden», erklärte die Sprecherin des Teams, Sarafina Chitika.

sda/tcar