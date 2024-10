Trump verteufelt China – und lässt dort seine Bibel produzieren

Donald Trump weiss sich auch in religiöser Hinsicht zu vermarkten. Bild: Keystone/AP Photo/Patrick Semansky

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump schiesst häufig gegen China. Wenn es um sein eigenes Portemonnaie geht, findet er das Land aber offenbar nicht so übel.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump kritisiert China regelmässig als ökonomischen Feind der USA, lässt jedoch Bibeln für den US-Markt in China drucken.

Laut Berichten hat er 120'000 Bibeln für weniger als 3 Dollar pro Stück produzieren lassen und verkauft diese in den USA für bis zu 1000 Dollar.

Trotz Kritik am Produktionsstandort hat Trump bisher nicht auf Vorwürfe reagiert. Mehr anzeigen

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Donald Trump China nicht in Haftung nimmt für alles, was in den USA ökonomisch schiefläuft. Peking sei «der wirtschaftliche Feind» Amerikas – nebst den Demokraten natürlich. Der geopolitische Rivale zügle insbesondere Arbeitsplätze ab. Als Präsident überhäufte der 78-Jährige China mit Strafzöllen, Corona nannte er stets das «China-Virus».

Das hält den republikanischen Präsidentschaftskandidaten aber offenbar nicht davon ab, Geschäfte mit dem kommunistischen Riesenreich zu machen. So hat Trump, wie US-Medien durch Handelsprotokolle erfahren haben, Tausende Exemplare seiner «God Bless the USA»-Bibel in China drucken lassen.

Die Produktionskosten betragen dabei laut den Unterlagen 342'000 Dollar – weniger als 3 Dollar pro Exemplar. Eine Bibel wird in den USA für mindestens 59.99 Dollar verkauft. Ein signiertes Buch verkauft der Geschäftsmann gar für 1000 Dollar.

«Der Tag, als Gott eingeschritten ist»

Zwischen Februar und März wurden 120'000 Trump-Bibeln in drei Schiffsladungen von der ostchinesischen Stadt Hangzhou nach Los Angeles verschifft. Verkaufserlös: knapp sieben Millionen Dollar.

«Diese Bibel ist eine Erinnerung daran, dass das Wichtigste, was wir in Amerika zurückbringen und Amerika wieder gross machen müssen, unsere Religion ist», hatte Trump bei der Vorstellung der Aktion im Frühjahr gesagt. Im Verkaufskatalog steht auch ein Exemplar, das das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten am 13. Juli in Pennsylvania aufnimmt. Trumps Name ist dort eingestanzt über dem Satz «The Day God Intervened» («Der Tag, als Gott eingeschritten ist»).

Auf die Kritik am Produktionsstandort seiner Bibel hat Trump bis anhin nicht reagiert. Nebst der heiligen Schrift verkauft Trump auch andere Produkte wie mit Diamanten besetzte Uhren, Sneaker, Fotobücher oder Kryptowährungen. Wo diese Produkte produziert werden, bleibt oft unklar.

